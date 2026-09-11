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Литва передала регионам около 18 тонн оборудования для восстановления энергетики

генераторы
Литва передала регионам почти 18 тонн оборудования / Киевский городской совет

За последние несколько недель Литва передала украинским предприятиям критическую инфраструктуру 17,67 тонны энергетического оборудования. Его используют для замены поврежденных компонентов, резервного питания и ремонтов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.

В партию вошли трансформаторы, электродвигатели, дизельные и бензиновые генераторы, а также изоляторы.

Оборудование по составам энергетических хабов Минэнерго было передано в Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Черновицкую, Черкасскую, Черниговскую и Николаевскую области.

Помощь оказалась, в частности, от литовских энергетических компаний Litgrid AB, Ignalina Nuclear Power Plant, ESO и Amber Grid. В доставке оборудования также были задействованы механизм гражданской защиты ЕС, "Укрзализныця" и UZ Cargo Poland.

Напомним, в 2026 году Украина уже получила более 4,7 тысяч единиц энергетического оборудования от международных партнеров. Его направляют на восстановление поврежденной инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко

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