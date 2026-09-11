- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Литва передала регионам около 18 тонн оборудования для восстановления энергетики
За последние несколько недель Литва передала украинским предприятиям критическую инфраструктуру 17,67 тонны энергетического оборудования. Его используют для замены поврежденных компонентов, резервного питания и ремонтов.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.
В партию вошли трансформаторы, электродвигатели, дизельные и бензиновые генераторы, а также изоляторы.
Оборудование по составам энергетических хабов Минэнерго было передано в Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Черновицкую, Черкасскую, Черниговскую и Николаевскую области.
Помощь оказалась, в частности, от литовских энергетических компаний Litgrid AB, Ignalina Nuclear Power Plant, ESO и Amber Grid. В доставке оборудования также были задействованы механизм гражданской защиты ЕС, "Укрзализныця" и UZ Cargo Poland.
Напомним, в 2026 году Украина уже получила более 4,7 тысяч единиц энергетического оборудования от международных партнеров. Его направляют на восстановление поврежденной инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону.