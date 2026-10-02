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Дата публикации

Volvo Cars предупредила о падении прибыли из-за спада в Китае

готенбург, Швеция, февраль, volvo
Volvo Cars предупредила о падении прибыли из-за спада в Китае / Depositphotos

Шведский автопроизводитель Volvo Cars предупредил инвесторов о сокращении доходов и полностью упразднил свой годовой финансовый ориентир. Причина — кризис продаж на самом большом авторынке мира и медленное восстановление в США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

На утренних торгах акции компании просели более чем на 4%. Ранее автопроизводитель ожидал итогового роста продаж и денежного потока за год, однако реальность оказалась хуже расчетов.

Главные показатели третьего квартала

Мировые поставки автомобилей Volvo в третьем квартале сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Единственным драйвером роста остались электромобили: их продажи прибавили 29% и сейчас формируют почти треть всего сбыта бренда.

В то же время, показатели отдельных новых моделей вызывают беспокойство аналитиков. В частности, в Швеции за сентябрь покупателям передали только 39 единиц нового электрического внедорожника EX60. В самой компании такую статистику объясняют тем, что выпущенные партии поступали преимущественно на рынки других стран.

Почему шведский гигант теряет доходы

Автомобильный сектор оказался под тройным давлением:

  • Ценовые войны в Китае. Местные производители ведут агрессивную борьбу скидками, а дороговизна бензина резко обрушила интерес к классическим машинам с двигателями внутреннего сгорания.
  • Американские тарифы и слабый премиум-сегмент. Спрос на дорогие автомобили в США восстанавливается значительно медленнее, чем ожидалось ранее.
  • Дорогое сырье. Обострение конфликта на Ближнем Востоке повлекло за собой рост стоимости сырьевых материалов.

Из-за подобных трудностей аналогичные предупреждения инвесторам в последнее время объявили немецкие автоконцерны BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Как компания планирует спасать положение

Для сдерживания расходов Volvo Cars уже ввела глобальный мораторий на аренду новых офисных работников и готовит дополнительные решительные шаги по оптимизации.

Кроме того, компания готовит смену топменеджмента: к октябрю следующего года должность генерального директора занимает бывший руководитель Škoda Клаус Зеллмер. Он заменит вернувшегося с пенсии Хокана Самуэльссона в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Volvo Cars рухнули на 8% на фоне падения китайского рынка и роста издержек. Шведский автопроизводитель ожидал улучшения доходности во втором полугодии, однако предупредил о стремительном подорожании ключевого сырья и серьезном замедлении продаж на китайском рынке, после чего акции компании продемонстрировали худший результат с февраля.

Автор:
Максим Кольц

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