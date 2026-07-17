Акции Volvo Cars упали на 8% на фоне падения китайского рынка и роста издержек

Шведский автопроизводитель Volvo Cars ожидает улучшения доходности во втором полугодии. В то же время компания предупредила о стремительном подорожании ключевого сырья и серьезном замедлении продаж на китайском рынке. На фоне этих новостей акции автогиганта на открытии торгов рухнули на 8%, продемонстрировав худший результат с февраля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Руководство компании заранее предупреждало, что второй квартал будет слабым из-за высоких цен на сырье, дорогую логистику и жесткие скидки. Однако ситуацию усугубило неожиданно глубокое падение продаж в Китае — сразу на 35%. Поэтому маржа операционной прибыли компании сократилась до 1,1% (против 1,6% в предыдущем квартале).

Генеральный директор Volvo Cars Гокан Самуэльссон назвал ситуацию в Китае крайне тяжелой из-за падения объемов и жесткой ценовой конкуренции. С подобными проблемами на китайском рынке уже столкнулись и другие европейские гиганты, в том числе немецкая компания BMW, продажи которых в Китае во втором квартале упали на 30%.

Главные проблемы компании

Кроме внутренних проблем рынка Китая, который топ-менеджеры Volvo называют сейчас самым сложным регионом в мировой автоиндустрии, компания страдает от глобальных геополитических конфликтов.

Из-за американо-израильской войны с Ираном фактически заблокирован Ормузский пролив. Это критически важный морской путь, по которому поставляется мировое сырье. В результате на рынке стремительно подскочили цены на нефть, а также базовые материалы для автопрома — литий и алюминий.

По словам финансового директора компании Фредрика Ханссона, этот сырьевой удар компания сильнее ощутит во втором полугодии. Несмотря на то, что автопроизводитель частично защищен финансовым хеджированием, ситуация с ценами уже в значительной степени вышла из-под контроля бизнеса.

Финансовые показатели и планы на второе полугодие

Отчет компании за период с апреля по июнь зафиксировал следующие результаты:

Операционная прибыль составила 800 миллионов шведских крон (около 82,8 миллиона долларов), что существенно меньше показателя первого квартала (1,6 миллиарда крон);

Компания зафиксировала отрицательный свободный денежный сгусток.

Несмотря на это, руководство рассчитывает на возобновление доходности во второй половине года. Оптимизм связывается с полным запуском конвейера для производства нового флагманского электрокроссовера EX60 и ожидаемым ростом объемов продаж на 10% по сравнению с первым полугодием.

Кроме того, компания успешно реализует план по реструктуризации расходов на сумму 18 миллиардов крон. Благодаря ему Volvo уже смогла сэкономить 5 миллиардов крон на косвенных расходах на шесть месяцев раньше запланированного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что Volvo Cars ищет партнеров по производству в США. Шведский автопроизводитель открыт для сотрудничества с другими компаниями в Соединенных Штатах, чтобы максимально эффективно загрузить существующие производственные мощности своего завода в Южной Каролине и адаптироваться к новым экономическим условиям.