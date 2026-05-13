Volvo Cars ищет партнеров для производства в США

Volvo Cars ищет партнеров для производства в США / Unsplash

Шведский автопроизводитель Volvo Cars открыт для сотрудничества с другими компаниями в Соединенных Штатах. Таким образом, бренд стремится максимально эффективно загрузить имеющиеся производственные мощности своего завода в Южной Каролине и адаптироваться к новым экономическим условиям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Как отметил генеральный директор Volvo Cars Гокан Самуэльссон на конференции FT "Future of the Car", мировые автопроизводители вынуждены срочно пересматривать свои производственные стратегии. Главной причиной стали новые пошлины президента Дональда Трампа на импортные автомобили, введенные в рамках его политики поддержки американского производства.

Регионализация рынка и общая логистика

Для усиления своих позиций на американском рынке, компания готова делить ресурсы и кооперироваться с другими игроками отрасли.

Направления потенциального партнерства:

  • Производственная кооперация: Volvo Cars рассматривает совместную работу по сборке и строительству автомобилей непосредственно на своем предприятии.
  • Оптимизация поставок: компания ищет партнеров для совместных закупок компонентов и координации логистических процессов.
  • Заполнение завода: через процессы глобальной регионализации бренд остро нуждается в расширении промышленного присутствия в США и полностью загрузить конвейеры собственного завода.

Мажоритарным владельцем шведской марки является китайский холдинг Geely Holding, создающий дополнительные вызовы в условиях торгового противостояния между США и Китаем.

Напомним, продажи Volvo Cars упали на 10% за последние три месяца. За трехмесячный период, завершившийся в апреле 2026 года, автопроизводитель реализовал по всему миру 162 864 автомобиля, что вынуждает руководство компании искать дополнительные источники оптимизации затрат и новые модели сотрудничества.

Автор:
Максим Кольц