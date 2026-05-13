Volvo Cars шукає партнерів для виробництва у США

Шведський автовиробник Volvo Cars відкритий до співпраці з іншими компаніями у Сполучених Штатах. Таким чином бренд прагне максимально ефективно завантажити наявні виробничі потужності свого заводу в Південній Кароліні та адаптуватися до нових економічних умов.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Як зазначив генеральний директор Volvo Cars Гокан Самуельссон під час конференції FT "Future of the Car", світові автовиробники змушені терміново переглядати свої виробничі стратегії. Головною причиною стали нові мита президента Дональда Трампа на імпортні автомобілі, запроваджені в межах його політики підтримки американського виробництва.

Регіоналізація ринку та спільна логістика

Для посилення своїх позицій на американському ринку компанія готова ділити ресурси та кооперуватися з іншими гравцями галузі.

Напрямки потенційного партнерства:

Виробнича кооперація: Volvo Cars розглядає спільну роботу у сфері збирання та будівництва автомобілів безпосередньо на своєму підприємстві.

Оптимізація постачань: компанія шукає партнерів для спільних закупівель компонентів та координації логістичних процесів.

Заповнення заводу: через процеси глобальної регіоналізації бренд має гостру потребу розширити промислову присутність у США та повністю завантажити конвеєри власного заводу.

Наразі мажоритарним власником шведської марки є китайський холдинг Geely Holding, що створює додаткові виклики в умовах торговельного протистояння між США та Китаєм.

Нагадаємо, продажі Volvo Cars впали на 10% за останні три місяці. За тримісячний період, що завершився у квітні 2026 року, автовиробник реалізував по всьому світу 162 864 автомобілі, що змушує керівництво компанії шукати додаткові джерела оптимізації витрат та нові моделі співпраці.