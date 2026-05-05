Volvo виводить в Україну броньовані XC90 та XC60: хто зможе купити захищені гібриди

Компанія Volvo офіційно запустила в Україні продаж броньованих версій XC90 та XC60. Автомобілі мають сертифікований балістичний захист і доступні лише під індивідуальне замовлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AutoGeek.

Зовні броньовані SUV майже не відрізняються від стандартних версій, однак мають повністю інтегровану захисну конструкцію.

Моделі відповідають одразу кільком міжнародним стандартам безпеки — американському NIJ IIIA та європейському й британському VPAM BRV 2009. Захист також підтверджено сертифікацією Beschussamt Ulm.

Процес бронювання передбачає повне розбирання автомобіля з подальшим інтегруванням захисних матеріалів безпосередньо в кузов, що дозволяє зберегти керованість і правильний розподіл ваги.

Основним матеріалом захисту є арамідне волокно, яке використовується по всьому периметру кузова, включно з дахом. Додатково застосовуються посилені елементи з нержавіючої сталі в критичних зонах конструкції.

Вікна замінені броньованим ламінованим склом товщиною 19 мм, яке витримує удари та постріли без утворення уламків. Передні вікна оснащені посиленими механізмами підйому, задні — додатково затемнені та зафіксовані.

Броньовані XC90 та XC60 отримали посилене шасі, модернізовані гальма та 20-дюймові колеса, адаптовані до підвищеного навантаження.

Volvo XC90 доступний у двох версіях — з двигуном B5 (250 к.с.) та плагін-гібридом T8 (455 к.с.). У гібридній версії авто може проїжджати до 67 км на електротязі.

Продажі броньованих моделей вже відкриті в офіційних дилерських центрах в Україні. На автомобілі поширюється стандартна гарантія виробника — 2 роки без обмеження пробігу.

