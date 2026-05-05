США підвищують мита на європейські авто попри торгову угоду

Дональд Трамп
США підвищують мита на європейські авто попри торгову угоду / Вікіпедія

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити мита на імпортні європейські автомобілі до 25% замість раніше узгоджених 15%. Це рішення вже призвело до падіння акцій найбільших німецьких автовиробників на 2–3%.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

За словами Трампа, причиною такого кроку стало те, що ЄС не дотримався домовленостей, досягнутих минулого року, оскільки процес імплементації знижених тарифів з боку блоку виявився занадто повільним. Президент США зазначив, що нові заходи мають змусити європейські компанії швидше переносити своє виробництво безпосередньо до Сполучених Штатів.

Наслідки для німецького автопрому

Рішення Білого дому стало черговим ударом для німецького автомобільного сектору, який вже потерпає від зниження попиту в Китаї та зростання витрат на виробництво.

Ключові ризики для виробників:

  • Фінансові втрати: додаткові 10% мита можуть коштувати німецьким автогігантам близько 2,6 млрд євро операційного прибутку вже цього року.
  • Вразливість брендів: найбільше постраждають компанії Audi та Porsche, оскільки вони не мають власних виробничих потужностей на території США.
  • Прогнози аналітиків: експерти очікують, що 2026 рік може стати ще одним роком масових попереджень про падіння прибутку в секторі.

У 2025 році тільки група Volkswagen втратила 4 млрд євро через американські тарифи. Щоб компенсувати нові видатки, виробники, ймовірно, будуть змушені підвищувати ціни на свої автомобілі для американських споживачів.

Нагадаємо, США вводять 25% мита на автомобілі з ЄС попри торгову угоду. Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про зростання тарифної ставки, ігноруючи попередні домовленості з Брюсселем про ставку 15%. Очікується, що нові правила можуть почати діяти вже наступного тижня.

Автор:
Максим Кольц