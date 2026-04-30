Volkswagen скоротить десятки тисяч працівників: прибуток автогіганта неочікувано обвалився

Німецький автогігант Volkswagen опинився перед необхідністю радикального перегляду своєї бізнес-моделі. Наразі стратегія компанії вже передбачає скорочення близько 50 тисяч робочих місць на німецьких підприємствах групи до 2030 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Прибуток компанії знизився на 14%

Операційний прибуток групи за перші три місяці року впав на 14%, склавши 2,5 мільярда євро.

Це стало неприємним сюрпризом для ринку, оскільки експерти очікували збереження показників на рівні минулого року. Квартальний дохід компанії також не виправдав сподівань, знизившись на 2,5% до 75,7 мільярда євро.

Фінансовий директор Арно Антліц під час презентації результатів прямо заявив, що заплановані раніше кроки щодо скорочення витрат більше не відповідають масштабу викликів.

За його словами, автовиробнику потрібні додаткові жорсткі заходи для забезпечення життєздатності німецької групи в майбутньому.

Основний удар по фінансовій стабільності Volkswagen, до складу якого входять також бренди Porsche та Audi, завдали нові мита США.

За попередніми оцінками, торговельні обмеження коштуватимуть концерну близько 4 мільярдів євро щорічно. Водночас компанія веде складну боротьбу за частку ринку в Китаї, де продажі продовжують демонструвати негативну динаміку.

Неминучі скорочення

Масштабна трансформація бізнесу неминуче призведе до значних кадрових змін.

Наразі стратегія компанії вже передбачає скорочення близько 50 тисяч робочих місць на німецьких підприємствах групи до 2030 року, проте нові заклики до економії можуть прискорити цей процес.

Інвестори відреагували на новини миттєво: акції компанії спочатку впали на 3%, але згодом змогли відіграти падіння, стабілізувавшись у позитивній зоні.

Подальша доля паперів Volkswagen залежатиме від того, наскільки рішучими будуть наступні кроки менеджменту щодо реструктуризації.

Нагадаємо, у березні німецький автовиробник Volkswagen оголосив про відкликання майже 100 тисяч електромобілів через можливі проблеми з акумуляторами.

Автор:
Тетяна Бесараб