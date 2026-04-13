Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Глобальні продажі автомобілів Volkswagen падають через різке зниження попиту в Китаї та США

Volkswagen втрачає позиції на ринках КНР і США / Вікіпедія

Глобальні продажі автомобілів Volkswagen AG (VW) за перший квартал 2026 року продемонстрували негативну динаміку. Загальний обсяг поставок скоротився на 4% і склав 2,05 мільйона одиниць.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Ситуація на ключових ринках

Найбільше падіння зафіксовано в Китаї та США. У Китаї поставки впали на 15%, а в США — приблизно на 20%. Основний удар припав на сегмент електромобілів. Частково компенсувати ці показники вдалося за рахунок зростання продажів у Західній Європі на 4,2% та в Південній Америці на 7%.

На китайському ринку Volkswagen стикається з конкуренцією з боку місцевих виробників, таких як BYD та Geely Automobile Holdings, які пропонують технологічні моделі за нижчими цінами.

Це призвело до наступних наслідків:

  • бренд Skoda, який належить концерну VW, готується до виходу з китайського ринку через перехід покупців на місцеві електромобілі; 
  • марка Porsche, яка є частиною Volkswagen Group, демонструє зниження показників через скорочення витрат населення на предмети розкоші.

Але не тільки концерн VW зафіксував негативні результати продажів у КНР. Ще один німецький автовиробник Mercedes-Benz Group також повідомив про падіння продажів у Китаї на 27% за аналогічний період.

Стратегія відновлення

Для повернення позицій Volkswagen AG розпочав співпрацю з китайськими компаніями для розробки продуктів, адаптованих до місцевого попиту. Зокрема: Volkswagen співпрацює з виробником Xpeng; бренд Audi уклав партнерство з SAIC Motor для створення нової платформи електромобілів.

Автовиробник пояснює результати загальним скороченням китайського ринку та дією ввізних тарифів у США.

Нагадаємо, у березні німецький автовиробник Volkswagen оголосив про відкликання майже 100 тисяч електромобілів через можливі проблеми з акумуляторами.

Автор:
Тетяна Ковальчук