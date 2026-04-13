Глобальные продажи автомобилей Volkswagen падают из-за резкого снижения спроса в Китае и США

Volkswagen теряет позиции на рынках КНР и США / Википедия

Глобальные продажи автомобилей Volkswagen AG (VW) за первый квартал 2026 продемонстрировали негативную динамику. Общий объем поставок сократился на 4% и составил 2,05 миллионов единиц.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Ситуация на ключевых рынках

Наибольшее падение зафиксировано в Китае и США. В Китае поставки упали на 15%, а в США примерно на 20%. Основной удар пришелся на сегмент электромобилей. Частично компенсировать эти показатели удалось за счет роста продаж в Западной Европе на 4,2% и Южной Америке на 7%.

На китайском рынке Volkswagen сталкивается с конкуренцией со стороны местных производителей, таких как BYD и Geely Automobile Holdings, предлагающих технологические модели по более низким ценам.

Это привело к следующим последствиям:

  • бренд Skoda, принадлежащий концерну VW, готовится к выходу с китайского рынка через переход покупателей на местные электромобили;
  • марка Porsche, являющаяся частью Volkswagen Group, демонстрирует снижение показателей из-за сокращения расходов населения на предметы роскоши.

Но не только концерн VW зафиксировал отрицательные результаты продаж в КНР. Еще один немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Group также сообщил о падении продаж в Китае на 27% за аналогичный период.

Стратегия восстановления

Для возвращения позиций Volkswagen AG начал сотрудничество с китайскими компаниями по разработке продуктов, адаптированных к местному спросу. В частности, Volkswagen сотрудничает с производителем Xpeng; бренд Audi заключил партнерство с SAIC Motor для создания новой платформы электромобилей.

Автопроизводитель объясняет результаты общим сокращением китайского рынка и действием ввозных тарифов в США.

Напомним, в марте немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве почти 100 тысяч электромобилей из-за возможных проблем с аккумуляторами.

Автор:
Татьяна Ковальчук