AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей из-за риска пожара

Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей / Depositphotos

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве почти 100 тысяч электромобилей из-за возможных проблем с аккумуляторами. Об этом сообщило Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В общей сложности под отзыв подпадают около 75 тысяч автомобилей серии ID. от Volkswagen, а также около 20 тысяч электромобилей Cupra Born.

Речь идет о транспортных средствах, произведенных в период с февраля 2022 по август 2024 года. Приблизительно 28 тысяч из них находятся в Германии.

Причиной отзыва стали модули высоковольтных батарей, которые могут не соответствовать техническим спецификациям. По данным регулятора, это способно привести к уменьшению запаса хода автомобилей, а в отдельных случаях создать риск возгорания.

В рамках сервисной кампании производитель произведет обновление программного обеспечения, проверит состояние высоковольтных аккумуляторов и при необходимости заменит отдельные батарейные модули.

В компании отмечают, что мероприятия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и стабильной работы электромобилей.

Напомним, в июле Volkswagen заявил об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США.

Автор:
Татьяна Гойденко