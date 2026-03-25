Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей из-за риска пожара
Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве почти 100 тысяч электромобилей из-за возможных проблем с аккумуляторами. Об этом сообщило Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA).
В общей сложности под отзыв подпадают около 75 тысяч автомобилей серии ID. от Volkswagen, а также около 20 тысяч электромобилей Cupra Born.
Речь идет о транспортных средствах, произведенных в период с февраля 2022 по август 2024 года. Приблизительно 28 тысяч из них находятся в Германии.
Причиной отзыва стали модули высоковольтных батарей, которые могут не соответствовать техническим спецификациям. По данным регулятора, это способно привести к уменьшению запаса хода автомобилей, а в отдельных случаях создать риск возгорания.
В рамках сервисной кампании производитель произведет обновление программного обеспечения, проверит состояние высоковольтных аккумуляторов и при необходимости заменит отдельные батарейные модули.
В компании отмечают, что мероприятия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и стабильной работы электромобилей.
Напомним, в июле Volkswagen заявил об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США.