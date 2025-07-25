Volkswagen теряет 1,3 млрд евро из-за пошлин США и снижает финансовые прогнозы

Крупнейший автопроизводитель Европы, компания Volkswagen, заявила об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США. Это первая оценка финансовых последствий торговой войны, инициированной президентом Дональдом Трампом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Поэтому концерн снизил прогнозы по прибыли и продажам на весь год. Теперь компания ожидает операционную маржу в пределах 4–5%, хотя раньше прогнозировала 5,5–6,5%. Годовые объемы продаж также посмотрели: вместо роста ожидается сохранение прошлогодних показателей.

Во втором квартале VW зафиксировал падение операционной прибыли на 29% - до 3,8 млрд евро. Основные факторы – пошлины, расходы на реструктуризацию и рост продаж менее прибыльных электромобилей.

Несмотря на незначительный глобальный рост поставок (+1,5%), поставки в США упали почти на 10%. Доходы от продаж в Северной Америке составили 18,5% от общего оборота за первое полугодие.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц отметил, что при достижении соглашения с США по японскому образцу (15% тарифа вместо нынешних 25%), компания смогла бы удержать доходность в середине прогнозируемого диапазона. Но переговоры затягиваются и дедлайны приближаются: с августа тарифы могут вырасти до 30%.

Падение акций Volkswagen после обнародования новостей достигло 4,6%, но в течение дня частично возобновилось. Между тем руководство компании призывает к ускоренному сокращению расходов и принятию долгосрочных мер, ведь рассчитывать на скорую отмену тарифов не приходится.

Volkswagen, который проходит масштабную трансформацию (включая сокращение более 35 тысяч рабочих мест к 2030 году), оказался среди самых уязвимых компаний к новым торговым условиям. В частности, премиальные бренды Audi и Porsche в значительной степени зависят от экспорта и не обладают производственными мощностями в США.

Заметим, что в первом квартале 2025 года прибыль Volkswagen снизилась на 40%, что стало результатом увеличения производственных затрат и влияния высоких тарифов США на будущие прогнозы компании.

Напомним, Трамп ввел в действие пошлины в размере 25% на все импортируемые в США автомобили. Президент США подчеркнул, что его администрация принимает решительные торговые меры по поддержке отечественных производителей.