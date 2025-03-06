Новые пошлины Трампа повысят цены на авто в США на 25%, некоторые производители получили отсрочку

Представители крупных автокомпаний предупреждают, что новые импортные пошлины на автомобили из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому удорожанию транспортных средств. Впрочем, 5 марта Белый дом отменил 25% пошлины для некоторых автопроизводителей на один месяц.

Об этом пишет Reuters.

Джон Боззелла, возглавляющий Альянс автомобильных инноваций и представляющий всех крупных автопроизводителей в США, кроме Tesla, считает, что эти тарифы на импорт повлияют на всех автопроизводителей. Многие ожидают, что цены на некоторые модели автомобилей вырастут на целых 25%.

Пошлины Трампа создают проблемы для автопроизводителей

Члены Альянса — General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis — предупреждают, что тарифы нарушат интегрированную цепь поставок по всей Северной Америке, которая существует уже более 25 лет. Пошлины Трампа создают чрезвычайные трудности для автопроизводителей, производящих транспортные средства во всех трех странах, поскольку им приходится многократно перемещать детали между странами для сборки автомобилей.

В частности, около 40% автомобилей General Motors, изготовленных компанией в Северной Америке, вышли из конвейеров заводов Мексики и Канады. У других крупных производителей автопоказатели практически такие же, поэтому пошлины могут увеличить их стоимость автомобиля примерно на 10 тысяч долларов.

Даже у автомобилей, изготовленных непосредственно в США, 16% стоимости приходится на компоненты, изготовленные в Мексике или Канаде. И спустя 25% пошлины такие авто подорожают для американских потребителей в среднем на 1250 долларов.

"Поскольку отрасль высоко интегрирована в Северной Америке, эти тарифы поставят флагманские бренды Stellantis – Chrysler, Dodge, Jeep и Ram – в невыгодное конкурентное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами", – сообщили в Stellantis.

Трамп предоставил автопроизводителям месячную отсрочку от пошлин

Однако Белый дом 5 марта официально объявил о временном освобождении автопроизводителей от вступивших в силу 4 марта пошлин. Решение было принято после телефонных разговоров Трампа с руководителями Ford, General Motors и Stellantis. Это на месяц обеспечит временное облегчение американской автомобильной промышленности, в частности для Ford, GM и Stellantis, сообщает Reuters.

Временное ослабление повлекло за собой рост акций американских автомобильных компаний: General Motors прибавила 7,2%, Ford – 5,8%. Однако аналитики предупреждают, что неопределенность в торговой политике США продолжает давить на рынок. Фондовые рынки США отреагировали стабилизацией после нескольких дней падения. Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, частично отыграв потери.

Исключение касается автомобилей, отвечающих строгим правилам USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), требующих 75% деталей североамериканского производства для беспошлинного ввоза. Соглашение USMCA, заменившее NAFTA в 2020 году, создало зону свободной торговли, позволяющую автопроизводителям беспошлинно перемещать товары между этими странами при соблюдении определенных правил происхождения комплектующих.

Многие продающиеся в США автомобили имеют детали, изготовленные в Мексике или Канаде, или собираются там. К примеру, значительная часть деталей для американских брендов, таких как Ford, General Motors и Stellantis, поступает из этих стран.

Напомним, американские фермеры также выразили резкое недовольство из-за введения тарифов Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая. Они предупреждают, что это может разрушить их рынки, увеличить затраты на ресурсы, в частности удобрения, и серьезно ударить по сельскохозяйственному сектору США.

Добавим, что 3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию". Новые тарифы вступили в силу уже во вторник, 4 марта.