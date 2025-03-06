Нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%, деякі виробники отримали відстрочку

Представники великих автокомпаній попереджають, що нові імпортні мита на автомобілі з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, спричинять різке подорожчання транспортних засобів. Втім 5 березня Білий дім скасував 25% мита для деяких автовиробників на один місяць.

Про це пише Reuters.

Джон Боззелла, який очолює Альянс автомобільних інновацій та представляє всіх великих автовиробників у США, крім Tesla, вважає, що ці тарифи на імпорт вплинуть на всіх автовиробників. Багато хто очікує, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть на цілих 25%.

Мита Трампа створюють проблеми для автовиробників

Члени Альянсу - General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai та Stellantis - попереджають, що тарифи порушать інтегрований ланцюг поставок по всій Північній Америці, який існує вже понад 25 років. Мита Трампа створюють надзвичайні труднощі для автовиробників, які виробляють транспортні засоби в усіх трьох країнах, оскільки їм доводиться багаторазово переміщувати деталі між країнами для складання автомобілів.

Зокрема, близько 40% автомобілів General Motors, які компанія виготовила в Північній Америці, вийшли з конвеєрів заводів Мексики і Канади. У інших великих виробників автопоказники практично такі самі, тому мита можуть збільшити їхню вартість автомобіля приблизно на 10 тисяч доларів.

Навіть у автомобілів, виготовлених безпосередньо у США, 16% вартості припадають на компоненти, виготовлені в Мексиці чи Канаді. І через 25% мита такі авто подорожчають для американських споживачів у середньому на 1250 доларів.

"Оскільки галузь високо інтегрована в Північній Америці, ці тарифи поставлять флагманські бренди Stellantis - Chrysler, Dodge, Jeep і Ram - у невигідне конкурентне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими імпортерами", - повідомили в Stellantis.

Трамп надав автовиробникам місячну відстрочку від мит

Проте Білий дім 5 березня офіційно оголосив про тимчасове звільнення автовиробників від мит, що набули чинності 4 березня. Рішення ухвалено після телефонних розмов Трампа з керівниками Ford, General Motors і Stellantis. Це на місяць забезпечить тимчасове полегшення для американської автомобільної промисловості, зокрема для Ford, GM і Stellantis, повідомляє Reuters.

Тимчасове послаблення спричинило зростання акцій американських автомобільних компаній: General Motors додала 7,2%, Ford – 5,8%. Однак аналітики попереджають, що невизначеність у торговельній політиці США продовжує тиснути на ринок. Фондові ринки США відреагували стабілізацією після кількох днів падіння. Індекс S&P 500 зріс на 1,1%, частково відігравши втрати.

Виняток стосується автомобілів, які відповідають суворим правилам USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), що вимагають 75% деталей північноамериканського виробництва для безмитного ввезення. Угода USMCA, яка замінила NAFTA у 2020 році, створила зону вільної торгівлі, що дозволяє автовиробникам безмитно переміщувати товари між цими країнами за умови дотримання певних правил походження комплектуючих.

Багато автомобілів, які продаються в США, мають деталі, виготовлені в Мексиці чи Канаді, або збираються там. Наприклад, значна частина деталей для американських брендів, таких як Ford, General Motors і Stellantis, надходить із цих країн.

Нагадаємо, американські фермери також висловили різке невдоволення через запровадження тарифів Трампа на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Вони попереджають, що це може зруйнувати їхні ринки, збільшити витрати на ресурси, зокрема, добрива, і серйозно вдарити по сільськогосподарському сектору США.

Додамо, що 3 березня Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію". Нові тарифи набули чинності вже у вівторок, 4 березня.