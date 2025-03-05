Volvo може перенести частину виробництва в США через мита Трампа

Шведська автомобілебудівна компанія Volvo Cars контрольний пакет акцій якої належить китайській Geely, може перенести виробництво деяких своїх моделей в США в залежності від впроваджених мит. Однак компанія має намір дотримуватися плану з експорту своєї європейської моделі позашляховика EX30 до Сполучених Штатів до кінця цього року.

Про це пише агентство Reuters.

Торік Volvo Cars перенесла виробництво електромобілів EX30 з Китаю до Європи, щоб уникнути мит Євросоюзу. Загрози президента Дональда Трампа про запровадження нового пакета мит можуть вимагати подальшої адаптації.

Як зазначив генеральний директор компанії Джим Роуен, виробництво позашляховика EX30 має розпочатися в Європі цього кварталу, і Volvo має намір збільшити виробництво для обслуговування ринків Європи та США у другій половині 2025 року.

На експорт автомобілів з Європи до США зараз поширюється мито лише у розмірі 2,5%, але це, швидше за все, зміниться.

"Схоже, що ця цифра зростатиме... якщо вона становитиме 10% у кожний бік, ми впораємося, але якщо вона досягне 25%, це буде набагато складніше з точки зору прибутку", — зазначив Роуен.

Він додав, що у Volvo Cars достатньо потужностей на складальному заводі в США, щоб перенести більшу частину виробництва до Сполучених Штатів.

"У нас є простір, фарбувальні цехи, будівлі, все це є. Нам просто потрібно ухвалити остаточне рішення про те, які моделі та платформи ми перемістимо до США… Нам доведеться почекати і подивитися тарифні котирування", — пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз "був створений, щоб пограбувати Америку" та пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи.