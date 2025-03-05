Volvo может перенести часть производства в США из-за пошлин Трампа

Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars, контрольный пакет акций которой принадлежит китайской Geely, может перенести производство некоторых своих моделей в США в зависимости от внедренных пошлин. Однако компания намерена придерживаться плана по экспорту своей европейской модели внедорожника EX30 в Соединенные Штаты до конца этого года.

Об этом пишет агентство R euters.

В прошлом году Volvo Cars перенесла производство электромобилей EX30 из Китая в Европу во избежание пошлин Евросоюза. Угрозы президента Дональда Трампа о введении нового пакета пошлин могут потребовать дальнейшей адаптации.

Как отметил генеральный директор компании Джим Роуэн, производство внедорожника EX30 должно начаться в Европе в этом квартале, и Volvo намерено увеличить производство для обслуживания рынков Европы и США во второй половине 2025 года.

На экспорт автомобилей из Европы в США сейчас распространяется пошлина только в размере 2,5%, но это, скорее всего, изменится.

"Похоже, что эта цифра будет расти... если она составит 10% в каждую сторону, мы справимся, но если она достигнет 25%, это будет гораздо сложнее с точки зрения прибыли", — отметил Роуэн.

Он добавил, что у Volvo Cars достаточно мощностей на сборочном заводе в США, чтобы перенести большую часть производства в Соединенные Штаты.

"У нас есть пространство, покрасочные цеха, здания, все это есть. Нам просто нужно принять окончательное решение о том, какие модели и платформы мы переместим в США… Нам придется подождать и посмотреть тарифные котировки", — пояснил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз "был создан, чтобы ограбить Америку" и пообещал ввести 25% пошлины на товары из Европы .