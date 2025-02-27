Трамп угрожает ввести 25% пошлины на европейские товары: как реагируют в ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз "был создан, чтобы ограбить Америку" и пообещал ввести 25% пошлины на товары из Европы,

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал во время выступления на первом заседании своего правительства.

Президент США пообещал обнародовать детали впоследствии, но вспомнил автопроизводителей и сказал, что пошлины будут применены в общем и будут касаться "и автомобилей, и всего остального".

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. Это будет 25%", – подчеркнул Трамп.

Как реагируют в ЕС

В ЕС пообещали "твердо и немедленно" отреагировать на торговые ограничения, если Трамп введет пошлины.

"ЕС будет твердо и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе когда тарифы используются для того, чтобы бросить вызов законной и недискриминационной политике. ЕС всегда будет защищать европейский бизнес, работников и потребителей от неоправданных тарифов", — заявил представитель Европейской комиссии.

Как пишет Financial Times, заявления Трампа повышают перспективу широкой трансатлантической торговой войны, которая может ударить как по экономике США, так и по европейской экономике и нанести больший ущерб ослабленным дипломатическим связям между западными союзниками.

Пошлина Трампа

Президент США Дональд Трамп свел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений.

Также Трамп планирует ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз будет принимать меры в ответ на введение новых пошлин со стороны США на сталь и алюминий, назвав их неоправданными.

С момента своей инаугурации Трамп ввел 10% пошлину на весь импорт из Китая, в дополнение к существующим собраниям из-за неспособности Китая остановить торговлю фентанилом. Он также объявил, а затем отложил в месяц 25% пошлины на товары из Мексики и неэнергетический импорт из Канады.