Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без исключения

Об этом сообщает CNN.

"Это великое дело — сделать Америку снова богатой", — заявил Трамп, объявляя о введении пошлины.

Согласно статистике, США импортирует из-за границы примерно 50% алюминия и около 25% стали для требуемого объема своих производственных мощностей.

Как пишет издание, хотя США получают большую часть своей стали из Канады, Бразилии и Мексики, тарифы в значительной степени направлены на Китай. Несмотря на то, что США импортируют мало китайской стали, она все же попадает в страну, в частности часть покупают другие страны, а затем переправляют в США. Еще часть имеет неправильную маркировку и перепродается разными каналами.

Отмечается, что пошлины могут увеличить стоимость производства многих товаров, среди которых автомобили и бытовая техника из-за роста стоимости импортной и отечественной стали, а производители алюминия могут повысить цены на свою продукцию из-за уменьшения конкуренции со стороны дешевого импорта.

В 2024 году Украина поставила в США стали и алюминия на 439 млн долларов, из которых импорт алюминия составил всего 2,58 млн долларов. В настоящее время Украина находится во втором десятке импортеров Америки по этим позициям, пишет Trading Economics.

В десятку крупнейших поставщиков алюминия и стали Штатам входят: Канада, Мексика, Евросоюз, Бразилия, Южная Корея, Япония, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Австралия.

Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.

Напомним, Китай в ответ на действия американского президента Дональда Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.

Как новые пошлины могут повлиять на Украину

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из Китая, Канады, Мексики и ЕС возбудит международную торговлю, но Украине в новых условиях нужно и дальше продолжать экспортировать, какие бы заявления не звучали, заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он прогнозирует, что самым большим вызовом будет волна мер по корреляции товаропотоков. Например, как ЕС ввел защитные меры по стали как реакция на пошлины Трампа, но под меры ЕС тогда попала и Украина.

Поэтому Утка предлагает сфокусироваться на поддержке и развитии отношений с ближайшими торговыми партнерами.