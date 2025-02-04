Торговая война: Китай устанавливает пошлины в ответ на действия США

Китай ввел пошлины на товары из США в ответ на аналогичные действия президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

Китай ответил Трампу

Китай в ответ на действия американского президента Дональда Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.

Как пишет Reuters, отдельно министерство торговли Китая и таможенная администрация заявили, что страна вводит экспортный контроль над вольфрамом, теллурой, рутением, молибденом и товарами, связанными с рутением, с целью "защиты интересов национальной безопасности".

Кроме этого, Китай инициирует расследование в отношении компании Google из-за вероятного нарушения антимонопольного законодательства.

Bloomberg отмечает, что китайские пошлины не столь широкомасштабны в отличие от американских, которые касаются всей поставляемой в США китайской продукции.

Как заявили в министерстве торговли Китая, действия США серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и основы экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, а также нарушают стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок.

Заметим, что введение 10%-ных пошлин США было расценено Китаем как первый шаг в торговой войне. Пекин отметил, что эта мера является попыткой давления со стороны США, однако отметил, что ситуация может ухудшиться, поскольку Трамп угрожал повысить пошлины до 60%.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. 3 февраля стало известно, что новые тарифы против Канады и Мексики удалось отложить на месяц.

Как новые пошлины могут повлиять на Украину

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из Китая, Канады, Мексики и ЕС возбудит международную торговлю, но Украине в новых условиях нужно и дальше продолжать экспортировать, какие бы заявления не звучали, заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он прогнозирует, что самым большим вызовом будет волна мер по корреляции товаропотоков. Например, как ЕС ввел защитные меры по стали как реакция на пошлины Трампа, но под меры ЕС тогда попала и Украина.

Поэтому Утка предлагает сфокусироваться на поддержке и развитии отношений с ближайшими торговыми партнерами.