Китай стремится к переговорам с США, чтобы избежать новых пошлин Трампа: что предлагают

Китай стремится начать торговые переговоры, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пекин предлагает вернуться к условиям торгового соглашения "Первая фаза", подписанного с США в начале 2020 года. Китай также рассматривает возможность увеличения инвестиций в США и обязательства по сокращению поставок фентанила, синтетического опиоида, являющегося одной из главных проблем для американской администрации.

Введение 10%-ных пошлин США было расценено Китаем как первый шаг в торговой войне. Пекин отметил, что эта мера является попыткой давления со стороны США, однако отметил, что ситуация может ухудшиться, поскольку Трамп угрожал повысить пошлины до 60%.

Кроме того, Пекин нацелен рассматривать ситуацию вокруг TikTok как коммерческое дело, что означает, что он может позволить инвесторам китайской материнской компании ByteDance заключить соглашение с заинтересованными американскими участниками торгов.

Напомним, США с 1 февраля ввели пошлину в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% – на товары из Китая. За прошлый год на эти три страны приходилось 40% импорта в США. Кроме того, у Канады и Мексики тесные экономические связи с США – ежедневно границы трех стран пересекают товары на 2 млрд долларов. Канада, Мексика и Китай уже пообещали ответить на новые высокие тарифы на свой экспорт.

На фоне введения США пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, в Европейском Союзе заявили, что дадут "твердый ответ", если Штаты введут таможенные тарифы на европейские товары.