Китай прагне переговорів з США, щоб уникнути нових мит Трампа: що пропонують

Китай прагне розпочати торговельні переговори, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пекін пропонує повернутися до умов торгової угоди "Перша фаза", підписаної з США на початку 2020 року. Китай також розглядає можливість збільшення інвестицій у США та зобов’язання щодо скорочення постачання фентанілу, синтетичного опіоїду, який є однією з головних проблем для американської адміністрації.

Введення 10%-вих мит США було розцінено Китаєм як перший крок у торговельній війні. Пекін зазначив, що ця міра є спробою тиску з боку США, проте наголосив, що ситуація може погіршитися, оскільки Трамп погрожував підвищити мита до 60%.

Крім того, Пекін націлений розглядати ситуацію навколо TikTok як комерційну справу, що означає, що він може дозволити інвесторам китайської материнської компанії ByteDance укласти угоду із зацікавленими американськими учасниками торгів.

Нагадаємо, США з 1 лютого запровадили мито у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю. За минулий рік на ці три країни припадало 40% імпорту до США. Крім того, Канада та Мексика мають тісні економічні зв'язки зі США – щоденно кордони трьох країн перетинають товари на 2 млрд доларів. Канада, Мексика і Китай вже пообіцяли відповісти на нові високі тарифи на свій експорт.

На тлі запровадження США мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, у Європейському Союзі заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Штати введуть митні тарифи на європейські товари.