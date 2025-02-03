Европейские фондовые рынки падают из-за угрозы новых пошлин от Трампа

Европейские фондовые рынки резко пошли вниз, поскольку инвесторы опасаются, что ЕС станет следующей мишенью для торговых пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Негативное настроение обострилось после того, как Белый дом ввел 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады и 10% на китайские товары.

Об этом пишет Вloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,4%, что явилось самым большим дневным снижением с 20 декабря. Наибольшие потери понесли автомобильные компании, наиболее уязвимые к возможным импортным тарифам. Падение произошло после того, как Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, а также пообещал аналогичные меры против Европейского Союза.

Автомобильный сектор упал на 4,5%, что стало самым дневным падением с сентября 2022 года. Больше всего пострадали акции Stellantis NV и Volkswagen AG, обладающие большими производственными мощностями в Мексике и активно экспортирующими продукцию в США.

Падение затронуло и другие компании, зависящие от мексиканского и китайского рынков. В частности, испанские банки BBVA SA и Banco Santander SA, обладающие значительными активами в Мексике, также пошли вниз.

Реакция аналитиков и экономические последствия

Специалисты по рыночной стратегии считают, что новые торговые ограничения могут привести к росту волатильности рынков и дополнительному давлению на экономику ЕС.

Стратег JPMorgan Asset Management Винсент Джувинс считает, что Трамп использует конфронтационный подход в переговорах с ЕС, что заставляет инвесторов скрывать активы в более защищенных сегментах рынка.

По мнению аналитиков Citigroup Inc., введение 10% таможенных пошлин на европейские товары может снизить прибыль на акцию (EPS) европейских компаний на 1-2%. В то же время, Трамп намекнул, что его администрация рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на нефть, металлы, фармацевтическую продукцию и микрочипы.

Реакция ЕС и валютного рынка

Европейский Союз уже предупредил, что в случае введения новых пошлин будет вынужден принять ответные меры.

"Мы решительно ответим, если США введут новое собрание на европейские товары", — заявили в Брюсселе, подчеркнув, что подобные действия могут привести к торговой войне между двумя крупнейшими экономическими блоками мира.

Финансовые рынки также отреагировали на обострение ситуации. Евро упал более чем на 2%, достигнув отметки в $1,0141, что стало самым низким курсом с ноября 2022 года.

По словам стратега Barclays Plc Эммануэля Кау, нынешние события свидетельствуют о том, что инвесторы переходят от диверсификации к активному хеджированию рисков, опасаясь нестабильности в мировой торговле.

Отмечается, что инвесторы ждут официального объявления о конкретных товарах и секторах экономики ЕС, которые могут попасть под новые пошлины.

Параллельно Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность дальнейшего снижения процентных ставок, чтобы поддержать экономику в условиях угрожающей ситуации. Однако член управляющего совета ЕЦБ Питер Казимир подчеркнул, что преждевременно объявлять победу над инфляцией, которая в январе неожиданно ускорилась.

Реакция рынков США на новые пошлины

Американские фондовые рынки отреагировали резким снижением на новые импортные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,7%, а контракты на Nasdaq 100 снизились на 1,9%, что свидетельствует о значительной озабоченности инвесторов по поводу влияния торговой политики на экономику США.

Многие аналитики на Уолл-стрит предполагали, что Трамп будет использовать угрозы пошлин только как переговорный инструмент для получения более выгодных условий от торговых партнеров, а не для реального введения ограничений. Однако последний раунд тарифов заставил рынки пересмотреть эти ожидания.

Американские фондовые рынки отреагировали резким снижением на новые импортные пошлины

По оценкам стратегов Goldman Sachs, если ситуация продолжит развиваться по текущему сценарию, американские акции могут потерять до 5% в течение следующих месяцев. Это связано с тем, что дополнительные торговые барьеры создадут трудности для корпораций, особенно для компаний, зависящих от импорта и международных поставок.

"Фондовые рынки США уже начали терять 1-2% на фоне новостей о пошлинах, и трейдеры вынуждены оценивать риски акция по акции, сектор за сектором", — заявил руководитель отдела глобальных исследований Citi.

Одним из самых крупных пострадавших секторов может стать технологичный. Аналитик Bank of America Вамси Мохан прогнозирует, что новые 10% пошлины на импорт из Китая могут снизить прибыль Apple на акцию на 5 центов в том случае, если компании удастся приобрести 80% устройств за пределами Китая.

Если Apple сможет получить только 50% устройств из других стран, то влияние пошлин на прибыль может возрасти до 7–12 центов на акцию.

Несмотря на таможенные риски, аналитик сохранил рейтинг "покупать" для Apple и целевую цену в $265 за акцию, ссылаясь на стабильность денежных потоков, доходов и перспектив компании в сфере искусственного интеллекта.

Однако рынок уже отреагировал на угрозы: акции Apple упали на 2,8% в понедельник.

Нефть, природный газ и угроза новых пошлин

Новые пошлины могут также повлиять на рынок энергоресурсов. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожает, поскольку американские нефтепереработчики вынуждены будут искать более дорогие альтернативы импортному топливу.

По словам старшего стратега BNP Paribas Markets 360 Альдо Спанджера, производители первой линии примут на себя основную часть затрат, что может повлиять на слабые дифференциалы.

Кроме того, цены на природный газ в Henry Hub могут возрасти, поскольку новые пошлины изменят динамику рынка энергоресурсов.

Добавим, кроме фондовых рынков, серьезное потрясение после решения о введении новых пошлин испытал и криптовалютный рынок. Стоимость биткоина обвалилась ниже $100 000.