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Таможенные барьеры Трампа обвалили крипторынок: биткоин падает и тянет другие криптовалюты

биткоин
Цена биткоина резко упала, потеряв более $10 000 за короткий промежуток времени

Криптовалютный рынок испытал серьезное потрясение после решения президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Об этом пишет Reuters.

В воскресенье, 2 февраля, стоимость самой популярной криптовалюты в мире, биткоина (Bitcoin), обвалилась ниже $100 000 и в понедельник торгуется ниже этой отметки. По состоянию на 14:30 она обошлась в $95 450, свидетельствуют данные CoinDesk.

Фото 2 — Таможенные барьеры Трампа обвалили крипторынок: биткоин падает и тянет другие криптовалюты
Биткоин немного отыграл свои позиции после падения

Падение биткоина вызвало цепную реакцию на рынке, и большинство криптовалют показали отрицательную динамику. Так, криптовалюта Ethereum также продемонстрировала значительное падение, потеряв около 24% своей стоимости, и вернулась к уровню, последний раз наблюдавшемуся в начале сентября — около $2500. К моменту публикации он стоил $2595.

Инвесторы стали избегать рисковых активов на фоне решения Трампа ввести торговые тарифы на Китай, Канаду и Мексику. Он установил 25% пошлины на мексиканские и большинство канадских товаров, а также 10% на товары из Китая.

Стоит напомнить, что 20 января, когда Трамп принял присягу как 47-й президент США, биткоин достиг рекордной отметки в 107 071,86 доллара США, и вырос на 40% от выборов в начале ноября в надежде, что администрация Трампа введет дружественные криптовалюты. правила.

Ранее Delo.ua писало, что Трамп, когда-то назвавший криптовалюту мошенничеством, во время своей кампании объявил о намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.

Автор:
Татьяна Бессараб