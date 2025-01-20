Инаугурация Дональда Трампа. Главное (обновляется)

20 января в Вашингтоне проходит инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, который примет присягу для вступления в должность уже во второй раз. Церемония пройдет в ротонде Капитолия.

Утром, перед инаугурационной церемонией, избранный президент и будущая первая леди Мелания Трамп посетили службу в церкви Святого Иоанна возле Белого дома. С ними вместе были избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и его супруга Уша Вэнс.

Затем будущий президент с супругой прибыли в Белый дом, где их встретили действующий 82-летний глава государства Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден. Перед этим Байден опубликовал прощальное фото из Белого дома.

Напомним, что 78-летний Трамп, который уже был президентом США в 2017-2021 годах, снова победил выборах, прошедших 5 ноября 2024 года. За него проголосовало 77,3 миллиона избирателей, в то время как за его конкурентку и действующего вице-президента Камалу Харрис - 75 миллионов.

При этом президент в США избирается голосованием выборщиков от штатов, которых Трамп по результатам победы в большинстве штатов получил 312, в то время как Харрис — всего 226. 18 декабря состоялось формальное голосование коллегии выборщиков, утвердившее победу Трампа. 6 января 2025 года она была утверждена на специальном заседании Конгресса США.

Ожидается, что уже в первый день полномочий Трамп подпишет около сотни указов о радикальных решениях в вопросах иммиграции и гражданства, производства энергии, пошлин, трансгендеров, финансирования школ, а также относительно помилования его сторонников-участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Отметим также, что перед вступлением в должность Дональд Трамп и его жена Мелания запустили собственные мемкоины: в считанные часы капитализация новых криптовалют перевалила за миллиард долларов.