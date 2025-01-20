Трамп вступив на посаду президента США. Головне про інавгурацію та перші заяви

20 січня у Вашингтоні пройшла інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа, який склав присягу для вступу на посаду вже вдруге. Церемонія відбувалася у ротонді Капітолію.

Зранку, перед інавгураційною церемонією, обраний президент та майбутня перша леді Меланія Трамп відвідали службу в церкві Святого Іоанна біля Білого дому. З ними разом були обраний віцепрезидент Джеймс Девід Венс і його дружина Уша Венс.

Потім майбутній президент з дружиною прибули до Білого дому, де їх зустріли чинний 82-річний глава держави Джозеф Байден та перша леді Джилл Байден. Перед цим Байден опублікував прощальне фото з Білого дому.

Хоча іноземних лідерів зазвичай не запрошують на інавгурації президентів США, на цьогорічну церемонію прибули, зокрема, президент Аргентини Хав'єр Мілей, віцепрезидент Китаю Хань Чжен та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Від Україні на заході присутня посол у США Оксана Маркарова.

З представників бізнесу церемонію відвідали мільярдери Ілон Маск (Tesla, SpaxeX, X), Джефф Безос (Amazon), Сундар Пічаї (Google) та Марк Цукерберг (Facebook).

Після 18:40 за Києвом до ротонди Капітолію прибули Венс та Трамп. О 19:00 обидва склали присягу, вступивши тим самим на посади. На честь цього гармати військових біля Капітолію дали урочистий залп. Після цього Трамп виступив із промовою.

Donald J. Trump Sworn In as the 47th President of the United States



America is BACK. 🇺🇸 pic.twitter.com/Fi7k78Gnp1 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

Що заявив Трамп в інавгураційній промові

"Золотий вік Америки починається прямо зараз. З цього дня наша країна знову процвітатиме і її знову поважатимуть у всьому світі. Нам заздритиме кожна нація і ми більше не дозволимо нами скористатися. Протягом кожного дня правління Трампа я просто ставитиму Америку на перше місце", - заявив він.

Серед перших рішень новий президент пообіцяв запровадити надзвичайну ситуацію на кордонах та забезпечити повернення "мільйонів злочинців" до їхніх країн, "зупинити вторгнення" з Мексики та визнати наркокартелі міжнародними терористичними організаціями.

Також він заявив, що оголосить надзвичайну ситуацію в енергетиці та націлений подолати інфляцію, спричинену зростанням вартості енергоресурсів, і швидко знизити ціни. За словами Трампа, США мають для цього використати свої запаси нафти та газу, розпочавши програму посиленого буріння.

Крім того, американський президент анонсував створення окремого органу для накладення мит за закордонні товари, "заборонити цензуру та повернути свободу слова", "повернути у міста закон і правопорядок", повернути на держслужбу чиновників, звільнених за невиконання заходів з вакцинації проти Covid-19, офіцільно закріпити, що "у США є тільки дві статі" - жіноча і чоловіча, а також створити суспільство, де людей будуть "цінувати не за колір шкіри, а за заслуги".

Трамп також анонсував рішення про перейменування Мексиканської затоки на Американську, а також повернення найвищій горі у США Деналі ім'я президента (1897-1901) Вільяма МакКінлі.

Новий очільник США оголосив і про те, що його країна хоче "забрати назад" Панамський канал, який сполучає Тихий та Атлантичний океани, та висловився на підтримку амбіцій реалізувати космічну програму з освоєння Марсу.

Після декількох молитовних виступів представників різних конфесій, а також співу гімну США о 20:00 за Києвом церемонію інавгурації було завершено.

Нагадаємо, що 78-річний Трамп, який вже був президентом США у 2017-2021 роках, знову переміг на виборах, які відбулися 5 листопада 2024 року. За нього проголосувало 77,3 мільйона виборців, в той час як за його конкурентку та діючу віцепрезидентку Камалу Гарріс - 75 мілйонів.

Втім, президент у США обирається за голосуванням виборників від штатів, яких Трамп отримав за результатами перемоги у більшості штатів отримав 312, в той час як Гарріс - лише 226. 18 грудня колегія виборників відбулося формальне голосування виборників, що затвердило перемогу Трампа.

6 січня 2025 року її було затверджено на спеціальному засіданні Конгресу США. Трамп став першим за сторіччя американським президентом, що вступив на другий термін після перерви, а не поспіль.

Зазначимо також, що перед вступом на посаду Дональд Трамп та його дружина Меланія запустили власні мемкоїни: за лічені години капіталізація нових криптовалют перевалила за мільярд доларів.

Трамп також встановив рекорд збору коштів для своєї інавгурації, зібравши 250 мільйонів. Ця сума у 2,3 рази перевищила суму, зібрану під час його першої інавгурації в 2017 році (107 мільйонів доларів).

Додамо, що лише провідні криптовалютні компанії, серед яких Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood та Circle, пожертвували 10 мільйонів доларів до інавгураційного фонду Трампа. Кошти пішли на фінансування урочистостей, зокрема й офіційного балу у Вашингтоні, на якому виступить репер Снуп Догг.