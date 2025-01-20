Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США: що про нього відомо та яка його позиція по Україні

У політичній ієрархії США віцепрезидент — це друга людина. Якщо глава Білого дому не зможе виконувати свої обов’язки, то саме він має обійняти повноваження президента. Венс приніс присягу віцепрезидента увечері 20 січня.

Венс народився та виріс в глибокій провінції — штаті Огайо. Мати — алкоголічка та наркоманка, згодом померла від передозування, як сам політик згадував у своїх мемуарах. Джей Ді Венс став відомим в США у 2016 році, коли він опублікував книгу Hillbilly Elegy. Слово "гіллбіллі" (буквально перекладається як "Білл із пагорба") має зневажливе значення. В Україні таких людей назвали б “селюками” чи “рагулями”. Відповідно і книгу можна умовно перекласти як “Сільска елегія” чи “Елегія рагулів”. Венс пишається таким походженням. Адже він, дитина із депресивного регіону та бідної родини, прослужив в армії, вчився в університеті. А у 2016-2017 роках його книга очолювала список бестселерів New York Times. Тоді ж працював директором в компанії Mithril Capital, власником якої є колишній бізнес-партнер Ілона Маска Пітер Тіль. Тіль є членом республіканської партії та одним з її найбільших донорів з 2007 року.

У 2017 році Тіль працював в інвестиційній компанії Revolution LLC, також у 2017-2018 роках він був кореспондентом CNN, з 2017 по 2021 рік був в раді директорів стартапу, що займається вертикальним фермерством AppHarvest. У 2017 році Венс підписав контракт на екранізацію своїх мемуарів, що згодом вийшла на Netflix.

У 2021 році балотувався в сенат від штату Огайо від республіканської партії, переміг на виборах та обійняв посаду сенатора в січні 2023. Пітер Тіль тоді пожертвував на його кампанію $10 млн.

Під час президентських виборів 2024 року підтримав Дональда Трампа, а згодом був номінованим на посаду віцепрезидента США. Його номінацію підтримали старші сини Трампа Дональд Трамп молодший та Ерік Трамп. Крім цього за даними ЗМІ кандидатуру Венса лобіювали Ілон Маск, Пітер Тіль, а також Такер Карлсон. На посаді віце-президента Венс замінить Камалу Гаріс, яка була основним конкурентом Трампа у виборчій гонці.

Венс спілкується з представниками профспілки працівників автомобільної галузі під час їхнього страйку в Толедо, штат Огайо. Джерело: публічна сторінка Венса на Facebook.

Політичні погляди

За своїми поглядами Венса вважають правим консерватором. Він виступає проти права на аборти, одностатеві шлюби, нелегальної іміграції та посилення контролю над обігом зброї. Неодноразово заявляв, що бездітність є формою соціопатії та що батьки мають мати більше виборчих прав ніж бездітні, але потім відмовився від цих поглядів. Також заявляв, що найбільш впливові інститути США об'єдналися проти правих.

Венс підтримав війну Ізраїлю проти Хамасу. Він висунув законопроєкт, що передбачав позбавити державного фінансування університети, де проходять протести проти війни в Ізраїлю в секторі Газа, а також ті де працюють нелегальні мігранти.

Під час президентських виборів в США у 2016 році він критикував Трампа, називаючи його "американським Гітлером", проте у 2021 році він заявив про свою підтримку Трампа, попросив вибачення за попередні публікації, та видалив деякі з них.

Позиція щодо війни в Україні

Венс виступав проти посилення США військової допомоги Україні, натомість він виступає за мир шляхом переговорів. У квітні 2023 року він та ще 18 членів Республіканської партії написали листа Джо Байдену в якому зазначили, що необмежена допомога Україні США має бути припинена, а підписанти виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети не будуть пов'язані зі стратегією довести цю війну до швидкого завершення. У квітні 2024 року Венс голосував проти надання Україні критичного пакета допомоги. Також виступає за скорочення військової присутності США в Європі.

У вересні 2024 року Венс презентував мирний план щодо України, за яким росіяни зберігають окуповані території, вздовж лінії фронту буде встановлена демілітаризована зона, яка буде достатньо укріплена, щоб запобігти новій агресії з боку Росії. Крім того, за цим планом, росіяни отримають гарантії "нейтралітету" від України, тобто Україна не вступатиме до НАТО чи до інших союзних інституцій.

Венс про американську допомогу Україні:

Адміністрація Байдена посилила тиск на республіканців, щоб вони передали Україні додатковий пакет допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Я голосував проти цього пакету в Сенаті й залишаюся противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну. Пан Байден не зміг сформулювати навіть елементарних фактів про те, що потрібно Україні та як ця допомога змінить реальність на місці

Про військову присутність США у Європі та архітектуру безпеки на континенті:

Американці хочуть союзників у Європі, а не держави-клієнти, і наша щедрість щодо України добігає кінця. Європейці повинні розглядати завершення війни там як імператив. Вони повинні продовжувати відбудовувати свій промисловий і військовий потенціал. І Європі варто подумати, як саме вона буде жити з Росією, коли закінчиться війна в Україні

Про мирне врегулювання війни в Україні: