Українські банки скоротили проблемні кредити до найнижчого рівня з 2009 року

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 жовтня 2026 року становила 11,5% - це найнижчий показник за останні 17 років. Від початку року рівень проблемної заборгованості скоротився на 2,5 відсоткового пункту. Найбільше зниження зафіксовано у кредитуванні бізнесу.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Чому скорочується частка проблемних кредитів

Зниження частки NPL у січні–вересні 2026 року пояснюється збільшенням обсягів нового кредитування та врегулюванням непрацюючої заборгованості.

За дев’ять місяців валовий кредитний портфель банківської системи зріс на 278,8 млрд грн, або 20,5%, і на початок жовтня сягнув 1,639 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 1,5 млрд грн, або 0,8%, — до 187,8 млрд грн.

Таким чином, частка проблемної заборгованості скорочується не лише завдяки врегулюванню старих боргів, а й через збільшення загального обсягу кредитування.

Як змінилася частка NPL у населення та бізнесу

У січні–вересні 2026 року частка непрацюючих кредитів знизилася в обох основних сегментах банківського кредитування. У кредитному портфелі фізичних осіб показник скоротився на 1,2 відсоткового пункту - до 9,6%.

У бізнесу зниження було суттєвішим: частка NPL зменшилася на 3,3 в. п. і становила 13,7%.

Скорочення проблемної заборгованості зафіксовано в усіх групах банків. Станом на 1 жовтня частка NPL становила:

у державних банках - 16,5%;

у приватних українських банках - 7,5%;

у банках з іноземним капіталом - 4,9%.

Як змінювалася ситуація з проблемними кредитами

У перший рік повномасштабного вторгнення рівень дефолтів за кредитами сягнув близько 20%, а частка непрацюючих кредитів у банківських портфелях зросла до 39,1%.

Із середини 2023 року показник почав поступово знижуватися.

Додатковий вплив на статистику мало списання старих проблемних активів державними банками. У грудні 2025 року вони списали непрацюючі кредити на суму понад 170 млрд грн, що дозволило знизити частку NPL до мінімуму за 15 років.

У 2026 році тенденція до скорочення проблемної заборгованості продовжилася. За даними НБУ, нинішній рівень NPL є найнижчим із жовтня 2009 року.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 вересня 2025 року становила 25,3%.