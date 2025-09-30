Запланована подія 2

Частка проблемних кредитів у банках зменшується на тлі зростання нових позик

Частка непрацюючих кредитів в Україні скоротилася / Pixabay

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України продовжує зменшуватися і станом на 1 вересня 2025 року становила 25,3%. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Проблемні кредити в Україні

Частка проблемних кредитів у банківському секторі України й надалі зменшується. Станом на 1 вересня 2025 року показник NPL становив 25,3%, що на 4,9 в. п. менше, ніж на початку року.

Основним чинником цього стало зростання обсягу якісних нових кредитів: у січні–серпні банки видали позик на 183,5 млрд грн більше, що відповідає приросту на 14,1% — загальний портфель досяг 1,482 трлн грн.

Паралельно скоротився і сам обсяг проблемних кредитів — на 17,7 млрд грн, або на 4,5%. За вісім місяців року частка NPL серед фізичних осіб знизилася на 2,3 в. п. і становить 13,2%, а в корпоративному секторі — на 5,7 в. п., до 33,2%.

Без урахування заборгованості колишніх власників ПриватБанку та старих проблемних кредитів держбанків, частка непрацюючих кредитів станом на 1 вересня 2025 року становила 20,0% у державних банках та 14,6% у банківському секторі загалом.

Нагадаємо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу.  Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.

Автор:
Ольга Опенько