Частка непрацюючих кредитів в українських банках скоротилася до майже десятирічного мінімуму

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року зменшилася до рівня, який було зафіксовано майже 10 років тому — 26,1%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Основною причиною скорочення NPL стало зростання обсягів нових, якісних кредитів. За перші сім місяців 2025 року загальний обсяг кредитів у банківській системі зріс на 11,5% до 1,45 трлн грн, на початок поточного року він складав 1,3 трлн грн. При цьому обсяг самих непрацюючих кредитів скоротився на 3,8%.

Статистика демонструє позитивну динаміку як для фізичних осіб, так і для бізнесу:

частка NPL для фізичних осіб знизилася до 13,8%;

частка NPL для бізнесу — до 34,1%.

Якщо виключити старі борги державних банків та ПриватБанку, загальна частка NPL у банківській системі становить лише 15,3%, а в державних банках — 20,7%.

Нагадаємо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу. Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.