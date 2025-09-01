Запланована подія 2

Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась до почти десятилетнего минимума

Доля неработающих кредитов достигла минимума за 10 лет.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 августа 2025 года уменьшилась до уровня, зафиксированного почти 10 лет назад — 26,1%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Основной причиной сокращения NPL явился рост объемов новых, качественных кредитов. За первые семь месяцев 2025 года общий объем кредитов в банковской системе вырос на 11,5% до 1,45 трлн. грн ., на начало текущего года он составлял 1,3 трлн. грн. При этом объем неработающих кредитов сократился на 3,8%.

Статистика демонстрирует положительную динамику как для физических лиц, так и для бизнеса:

  • доля NPL для физических лиц снизилась до 13,8%;
  • доля NPL для бизнеса - до 34,1%.

Если исключить старые долги государственных банков и ПриватБанка, общая доля NPL в банковской системе составляет всего 15,3%, а в государственных банках – 20,7%.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию для определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.

Автор:
Татьяна Ковальчук