В 2025 году внедряются новые подходы к неработающим кредитам: что предусмотрено

Банки будут определять неработающие активы по новым изменениям, в управлении проблемными активами, вступившими в силу с начала 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные изменения

Это означает, что к неработающим активам банка, кроме имеющих признак дефолта по пруденциальным требованиям, будут относиться:

приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы;

реструктуризированные активы, которые после прекращения их признания неработающими были вновь реструктуризированы и/или просрочены погашение долга более 30 календарных дней.

Отмечается, что введенные изменения существенно не повлияют на объем неработающих кредитов в банках благодаря осторожным подходам к оценке рисков и высокому качеству кредитного портфеля.

В то же время, новации согласуют статистику неработающих кредитов с европейскими стандартами, повышая прозрачность отечественного финансового сектора.

Согласно этим изменениям Национальный банк обновил требования к публикации банками информации об их показателях деятельности, что будет способствовать сохранению прозрачности и доступности данных об уровне неработающих кредитов для потребителей и других заинтересованных лиц.

О неработающих кредитах

Неработающими считаются кредиты, по которым последовал дефолт.

Дефолт определяется как просрочка платежа по активу более 90 дней или невозможность своевременного погашения долга без взыскания довольствия.

Неработающие кредиты являются одними из наиболее серьезных нарушений договорных отношений.

Они негативно влияют на экономику, что приводит к нерациональному распределению кредитов и снижению доверия на рынке, что в результате замедляет экономический рост страны.

Напомним, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн.).