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У 2024 році темпи кредитування бізнесу були втричі нижчими, ніж населення

Кредити в гривні зросли на 14,1%.
Динаміка в окремих сегментах і валютах була неоднорідною.

У 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на оперативні дані, опубліковані Нацбанком щодо динаміки банківського кредитування за підсумками грудня та 2024 року в цілому.

Як відновлювалось кредитування в 2024 році

Гетманцев зазначає, що за минулий рік кредитування загалом відновлювалося, але його динаміка в окремих сегментах і валютах була неоднорідною:

  • Кредити в гривні зросли на 14,1% (+102,3 млрд грн), досягнувши 828,7 млрд грн, тоді як кредити в іноземній валюті скоротилися на 5,7% (-0,38 млрд дол.) до 6,28 млрд дол.
  • Темпи приросту гривневого кредитування в корпоративному секторі були в 2,5 рази нижчими, ніж у роздрібному. За 2024 рік кредити в гривні для підприємств зросли на 9,8% (+50,6 млрд грн), тоді як для населення – на 24,5% (+51,7 млрд грн). Враховуючи скорочення валютного кредитування, темп приросту кредитного портфелю в усіх валютах у корпоративному сегменті був майже втричі нижчим, ніж у роздрібному.
  • Ставки за новими гривневими кредитами бізнесу (без овердрафту) мали тенденцію до зниження. Середня ставка за рік знизилася з 19,3% у 2023 році до 15,8% у 2024 році. Проте наприкінці року, на тлі підвищення інфляції та облікової ставки НБУ, ставка за новими гривневими кредитами бізнесу зросла з 14,4% до 14,7%. Ставки за роздрібними кредитами для населення залишалися стабільними протягом року на рівні 34%.

Що сприяло відновленню кредитування

Гетманцев наголошує, що минулий рік став першим роком повноцінного відновлення кредитування за останні три роки. 

Фактори, які сприяли відновленню: 

  • Збереження стійкої роботи банківської системи, яка є належно капіталізованою, ліквідною і високоприбутковою;
  • ️продовження економічного зростання і зростання реальних доходів громадян (що трансформується у покращення фінансового стану позичальників, насамперед у роздрібному сегменті);
  • ️зменшення кредитних ставок,
  • ️підтримка за  рахунок державних програм (портфельні гарантії, "єОселя", "5-7-9", хоча вклад останньої скорочувався).

Про гривневе корпоративне кредитування

Гетманцев акцентує увагу, що темпи відновлення, насамперед, гривневого корпоративного кредитування є млявими і не достатніми для підтримки економіки під час війни.

На кінець 2024 року корпоративні кредити в гривні були лише на 9,5% (+49,1 млрд грн) більшими порівняно з лютим 2022 року, на початку війни.

Загальний кредитний портфель бізнесу та населення у всіх валютах досягнув 1,1 трлн грн, що становить близько 14,5% ВВП (приблизно 7,6 трлн грн за оцінками НБУ/МВФ).

Це менше, ніж минулого року (15,3% ВВП) і значно менше, ніж до війни (22,6% ВВП у 2020 році). Хоча до початку повномасштабної війни цей рівень також вважався неоптимальним, враховуючи низький рівень розвитку інших сегментів фінансового ринку, підсумовує він.

Фото 2 — У 2024 році темпи кредитування бізнесу були втричі нижчими, ніж населення

Раніше повідомлялось, що найбільший вплив на приріст ВВП України у 2024 році дали програми кредитування бізнесу “5-7-9%” (забезпечила додаткові 0,422% ВВП), видача грантів на переробку (0,037%) та програма розвитку індустріальних парків (0,021%).

Автор:
Ольга Опенько