У 2024 році темпи кредитування бізнесу були втричі нижчими, ніж населення

У 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на оперативні дані, опубліковані Нацбанком щодо динаміки банківського кредитування за підсумками грудня та 2024 року в цілому.

Як відновлювалось кредитування в 2024 році

Гетманцев зазначає, що за минулий рік кредитування загалом відновлювалося, але його динаміка в окремих сегментах і валютах була неоднорідною:

Кредити в гривні зросли на 14,1% (+102,3 млрд грн), досягнувши 828,7 млрд грн, тоді як кредити в іноземній валюті скоротилися на 5,7% (-0,38 млрд дол.) до 6,28 млрд дол.

Темпи приросту гривневого кредитування в корпоративному секторі були в 2,5 рази нижчими, ніж у роздрібному. За 2024 рік кредити в гривні для підприємств зросли на 9,8% (+50,6 млрд грн), тоді як для населення – на 24,5% (+51,7 млрд грн). Враховуючи скорочення валютного кредитування, темп приросту кредитного портфелю в усіх валютах у корпоративному сегменті був майже втричі нижчим, ніж у роздрібному.

Ставки за новими гривневими кредитами бізнесу (без овердрафту) мали тенденцію до зниження. Середня ставка за рік знизилася з 19,3% у 2023 році до 15,8% у 2024 році. Проте наприкінці року, на тлі підвищення інфляції та облікової ставки НБУ, ставка за новими гривневими кредитами бізнесу зросла з 14,4% до 14,7%. Ставки за роздрібними кредитами для населення залишалися стабільними протягом року на рівні 34%.

Що сприяло відновленню кредитування

Гетманцев наголошує, що минулий рік став першим роком повноцінного відновлення кредитування за останні три роки.

Фактори, які сприяли відновленню:

Збереження стійкої роботи банківської системи, яка є належно капіталізованою, ліквідною і високоприбутковою;

️продовження економічного зростання і зростання реальних доходів громадян (що трансформується у покращення фінансового стану позичальників, насамперед у роздрібному сегменті);

️зменшення кредитних ставок,

️підтримка за рахунок державних програм (портфельні гарантії, "єОселя", "5-7-9", хоча вклад останньої скорочувався).

Про гривневе корпоративне кредитування

Гетманцев акцентує увагу, що темпи відновлення, насамперед, гривневого корпоративного кредитування є млявими і не достатніми для підтримки економіки під час війни.

На кінець 2024 року корпоративні кредити в гривні були лише на 9,5% (+49,1 млрд грн) більшими порівняно з лютим 2022 року, на початку війни.

Загальний кредитний портфель бізнесу та населення у всіх валютах досягнув 1,1 трлн грн, що становить близько 14,5% ВВП (приблизно 7,6 трлн грн за оцінками НБУ/МВФ).

Це менше, ніж минулого року (15,3% ВВП) і значно менше, ніж до війни (22,6% ВВП у 2020 році). Хоча до початку повномасштабної війни цей рівень також вважався неоптимальним, враховуючи низький рівень розвитку інших сегментів фінансового ринку, підсумовує він.

Раніше повідомлялось, що найбільший вплив на приріст ВВП України у 2024 році дали програми кредитування бізнесу “5-7-9%” (забезпечила додаткові 0,422% ВВП), видача грантів на переробку (0,037%) та програма розвитку індустріальних парків (0,021%).