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Програма "5-7-9%" дала в 18 разів більше приросту ВВП, ніж "тисяча від Зеленського"
Найбільший вплив на приріст ВВП України у 2024 році дали програми кредитування бізнесу “5-7-9%” (забезпечила додаткові 0,422% ВВП), видача грантів на переробку (0,037%) та програма розвитку індустріальних парків (0,021%). Натомість найменший вплив на цей показник склала програма національного кешбеку (+0,001% ВВП), слідує з аналітичного звіту Міністерства економіки про вплив держпідтримки на економічний розвиток України.
Зазначається, що в січні-листопаді 2024 року найбільше коштів витрачено на програму кредитування "5-7-9%" (18 млрд грн), "Зимову єПідтримку" (7,9 млрд грн) та гранти на переробку (1,9 млрд).
При цьому різні програми мали різну економічну ефективність, яку міністерство оцінює через показник шоку попиту. Позитивний шок попиту — тимчасова зміна ринкової ціни на товар чи послугу, спричинена, наприклад, змінами фіскальної політики чи введенням економічних стимулів.
Найбільший шок попиту, а отже і вплив на ріст показника ВВП, в Україні у 2024 році створили:
- програма кредитування "5-7-9%": 61,8 млрд грн економічного ефекту проти 18 млрд витрачених коштів;
- "єОселя": 4,7 млрд проти 1,8 млрд;
- компенсація 25% вартості виробленої в Україні сільгосптехніки: 3,988 млрд грн проти 0,9 млрд витрачених.
З іншого боку, програми стимулювання споживчого попиту, такі як національний кешбек та "Зимова єПідтримка" не створили додаткового мультиплікуючого ефекту до витрачених бюджетних коштів.
За даними міністерства, державна підтримка виробничого та споживчого секторів української економіки в січні-листопаді 2024 року забезпечила 0,64% додаткового росту ВВП країни.
Нагадаємо, у 2024 році ВВП на душу населення України за паритетом купівельної здатності оцінюється у $19,603. Це дозволяє класифікувати країну як державу з доходом вище середнього. Зростання ВВП у 2024 році становило 3,0%, що трохи нижче показника 2023 року, коли цей показник сягав 5,3%. Водночас обсяг ВВП залишається на 23,1% нижчим, ніж у 2019 році, і, за прогнозами, не повернеться до цього рівня в найближчі п’ять років.
10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання. Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.