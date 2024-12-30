Програма "5-7-9%" дала в 18 разів більше приросту ВВП, ніж "тисяча від Зеленського"

Найбільший вплив на приріст ВВП України у 2024 році дали програми кредитування бізнесу “5-7-9%” (забезпечила додаткові 0,422% ВВП), видача грантів на переробку (0,037%) та програма розвитку індустріальних парків (0,021%). Натомість найменший вплив на цей показник склала програма національного кешбеку (+0,001% ВВП), слідує з аналітичного звіту Міністерства економіки про вплив держпідтримки на економічний розвиток України.

Зазначається, що в січні-листопаді 2024 року найбільше коштів витрачено на програму кредитування "5-7-9%" (18 млрд грн), "Зимову єПідтримку" (7,9 млрд грн) та гранти на переробку (1,9 млрд).

Витрати на програми держпідтримки. Дані: Мінекономіки

При цьому різні програми мали різну економічну ефективність, яку міністерство оцінює через показник шоку попиту. Позитивний шок попиту — тимчасова зміна ринкової ціни на товар чи послугу, спричинена, наприклад, змінами фіскальної політики чи введенням економічних стимулів.

Найбільший шок попиту, а отже і вплив на ріст показника ВВП, в Україні у 2024 році створили:

програма кредитування "5-7-9%": 61,8 млрд грн економічного ефекту проти 18 млрд витрачених коштів;

"єОселя": 4,7 млрд проти 1,8 млрд;

компенсація 25% вартості виробленої в Україні сільгосптехніки: 3,988 млрд грн проти 0,9 млрд витрачених.

З іншого боку, програми стимулювання споживчого попиту, такі як національний кешбек та "Зимова єПідтримка" не створили додаткового мультиплікуючого ефекту до витрачених бюджетних коштів.

Вплив держпідтримки на ВВП України. Дані: Мінекономіки

За даними міністерства, державна підтримка виробничого та споживчого секторів української економіки в січні-листопаді 2024 року забезпечила 0,64% додаткового росту ВВП країни.

Нагадаємо, у 2024 році ВВП на душу населення України за паритетом купівельної здатності оцінюється у $19,603. Це дозволяє класифікувати країну як державу з доходом вище середнього. Зростання ВВП у 2024 році становило 3,0%, що трохи нижче показника 2023 року, коли цей показник сягав 5,3%. Водночас обсяг ВВП залишається на 23,1% нижчим, ніж у 2019 році, і, за прогнозами, не повернеться до цього рівня в найближчі п’ять років.

10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання. Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.