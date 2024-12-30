Программа "5-7-9%" дала в 18 раз больше прироста ВВП, чем "тысяча от Зеленского"

Наибольшее влияние на прирост ВВП Украины в 2024 году оказали программы кредитования бизнеса "5-7-9%" (обеспечила дополнительные 0,422% ВВП), выдача грантов на переработку (0,037%) и программа развития индустриальных парков (0,021%). Наименьшее влияние на этот показатель составила программа национального кэшбека (+0,001% ВВП), следует из аналитического отчета Министерства экономики о влиянии господдержки на экономическое развитие Украины.

Отмечается, что в январе-ноябре 2024 года больше средств потрачено на программу кредитования "5-7-9%" (18 млрд грн), "Зимнюю е-поддержку" (7,9 млрд грн) и гранты на переработку (1,9 млрд).

Расходы на программы господдержки. Данные: Минэкономики

При этом разные программы имели разную экономическую эффективность, которую министерство оценивает через показатель шока спроса. Положительный шок спроса — временное изменение рыночной цены на товар или услугу, вызванное, например, изменениями фискальной политики или введением экономических стимулов.

Наибольший шок спроса, а с ним и влияние на рост показателя ВВП, в Украине в 2024 году создали:

программа кредитования "5-7-9%": 61,8 млрд грн экономического эффекта против 18 млрд израсходованных средств;

"єОселя": 4,7 млрд против 1,8 млрд;

компенсация 25% стоимости произведенной в Украине сельхозтехники: 3,988 млрд грн против 0,9 млрд израсходованных.

С другой стороны, программы стимулирования потребительского спроса, такие как национальный кэшбек и "Зимняя е Поддержка" не создали дополнительного мультиплицирующего эффекта к израсходованным бюджетным средствам.

Влияние господдержки на ВВП Украины.

По данным министерства, государственная поддержка производственного и потребительского секторов украинской экономики в январе-ноябре 2024 г. обеспечила 0,64% дополнительного роста ВВП страны.

Напомним, в 2024 году ВВП на душу населения Украины по паритету покупательной способности оценивается в $19,603. Это позволяет классифицировать страну как государство с доходом выше среднего. Рост ВВП в 2024 году составил 3,0%, что несколько ниже показателя 2023 года, когда этот показатель достигал 5,3%. В то же время, объем ВВП остается на 23,1% ниже, чем в 2019 году, и, по прогнозам, не вернется к этому уровню в ближайшие пять лет.

10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимняя е Поддержка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение. Единоразовая государственная помощь в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.