"Тысяча от Зеленского": как оформить и что можно купить

В октябре президент Владимир Зеленский объявил новую волну программы "єПідтримка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Кратко о самом главном – в инфографике Delo.ua.

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Программа стартует 1 декабря. Подать заявку на получение помощи можно в течение трех зимних месяцев. Если ранее программа была ограничена определенными категориями граждан, на этот раз помощь могут получить даже дети. Выплата, однако, не доступна для находящихся за рубежом украинцев, даже с официальным статусом беженца. Предусмотрена верификация для подтверждения, что получатель проживает в Украине.

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Как получить "Тысячу от Зеленского"

Средства будут начисляться через обновленную версию программы "Национальный Кэшбэк", а для получения необходимо оформить соответствующую карточку через приложение "Дія".

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть приложение "Дія". Зайти в раздел "Национальный кэшбэк". Выбрать опцию "Открыть карту для выплаты". Выбрать банк из предложенного списка для оформления карты.

Если уже есть карта "Национальный Кэшбэк", дополнительных действий не требуется — выплата поступит автоматически после запуска программы.

Что еще известно о программе?

Выплаты на детей можно оформить на карточки родителей.

Пенсионерам и людям без доступа к технологиям помогут сотрудники "Укрпочты", которые смогут обеспечить выплаты в физической форме через карты — разработкой такого механизма получения выплат уже занимается Минэкономики.

Назначение выплат также направлено на поддержку малого и среднего бизнеса: деньги можно потратить на украинские товары и услуги, в частности на лекарства, книги, ж/д билеты, мобильную связь, а также можно задонатить на Вооруженные силы Украины.

Особое внимание будет уделено тому, чтобы средства смогли получить пенсионеры, ВПЛ и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.

Тысяча не будет облагаться налогом, потому что является государственной помощью.