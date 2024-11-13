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"Тысяча от Зеленского": как оформить и что можно купить
В октябре президент Владимир Зеленский объявил новую волну программы "єПідтримка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Кратко о самом главном – в инфографике Delo.ua.
Программа стартует 1 декабря. Подать заявку на получение помощи можно в течение трех зимних месяцев. Если ранее программа была ограничена определенными категориями граждан, на этот раз помощь могут получить даже дети. Выплата, однако, не доступна для находящихся за рубежом украинцев, даже с официальным статусом беженца. Предусмотрена верификация для подтверждения, что получатель проживает в Украине.
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Как получить "Тысячу от Зеленского"
Средства будут начисляться через обновленную версию программы "Национальный Кэшбэк", а для получения необходимо оформить соответствующую карточку через приложение "Дія".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Открыть приложение "Дія".
- Зайти в раздел "Национальный кэшбэк".
- Выбрать опцию "Открыть карту для выплаты".
- Выбрать банк из предложенного списка для оформления карты.
Если уже есть карта "Национальный Кэшбэк", дополнительных действий не требуется — выплата поступит автоматически после запуска программы.
Что еще известно о программе?
Выплаты на детей можно оформить на карточки родителей.
Пенсионерам и людям без доступа к технологиям помогут сотрудники "Укрпочты", которые смогут обеспечить выплаты в физической форме через карты — разработкой такого механизма получения выплат уже занимается Минэкономики.
Назначение выплат также направлено на поддержку малого и среднего бизнеса: деньги можно потратить на украинские товары и услуги, в частности на лекарства, книги, ж/д билеты, мобильную связь, а также можно задонатить на Вооруженные силы Украины.
Особое внимание будет уделено тому, чтобы средства смогли получить пенсионеры, ВПЛ и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.
Тысяча не будет облагаться налогом, потому что является государственной помощью.