"Тысяча от Зеленского": сколько украинцев воспользовались программой в первый же день

За первый день работы ""Зимової єПідтримки" украинцы подали уже более 2,5 миллионов заявок на тысячу гривен помощи, почти полмиллиона из них — на выплату детям.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ""єПідтримка" работает для каждого и каждой в Украине — и для взрослых, и для детей.

По мнению президента, количество поданных заявок свидетельствует о своевременности программы.

Зеленский напомнил, что средства можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Также есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды.

Денежные средства можно получить в течение 3 месяцев – до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года.

Абсолютный рекорд для цифровых сервисов

Как сообщил министр цифровой информации Иван Федоров, 2 500 000+ заявок было подано за сутки.

"Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Безусловно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - подчеркнул министр.

Он привел последние цифры. Так, на детей подали 551 000+ заявлений. 64% пользователей женщины, 36% - мужчины, а средний возраст составляет 30-40 лет.

"Услуга настолько быстра, что почти незаметна, чтобы подать заявление нужно всего несколько секунд. Супернагрузку, кстати, выдержали, Дія работает стабильно", - подчеркнул Федоров.

Деньги на ветер

Народный депутат Ярослав Железняк посчитал, что если ваша зарплата составляет хотя бы 9500 грн, то за три месяца зимы из-за повышения налогов государство заберет у вас те же 1000 грн назад.

А если среднее по стране (22,5 тыс грн) то государство налогами за зиму займет почти в 2,5 раза больше.

"А вдруг ваша зарплата 28,5 тыс., то вообще 1000 грн из-за повышения военного сбора за месяц заберут", — подчеркнул Железняк.

Он добавил, что за день на "популизм" потратили:

все деньги, которые были выделены в год на разминирование;

почти столько, сколько планировали собрать с ФЛП по повышению налогов;

сколько все заплатят через неделю декабря после повышения налогов.

Железняк также напомнил, что денег в бюджете на эту программу всего на 10 млн человек.

Отметим, часть средств, предусмотренных на развитие бизнеса и разминирования, будет направлена на поддержку граждан в зимний период.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали "тысячей от Зеленского" собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.