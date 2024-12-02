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"Тысяча от Зеленского": сколько украинцев воспользовались программой в первый же день

Украинцы получат тысячу гривен от государства этой зимой
Украинцы получат тысячу гривен от государства этой зимой

За первый день работы ""Зимової єПідтримки" украинцы подали уже более 2,5 миллионов заявок на тысячу гривен помощи, почти полмиллиона из них — на выплату детям.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ""єПідтримка" работает для каждого и каждой в Украине — и для взрослых, и для детей.

По мнению президента, количество поданных заявок свидетельствует о своевременности программы.

Зеленский напомнил, что средства можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Также есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды.

Денежные средства можно получить в течение 3 месяцев – до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года.

Абсолютный рекорд для цифровых сервисов

Как сообщил министр цифровой информации Иван Федоров, 2 500 000+ заявок было подано за сутки.

"Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Безусловно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - подчеркнул министр.

Он привел последние цифры. Так, на детей подали 551 000+ заявлений. 64% пользователей женщины, 36% - мужчины, а средний возраст составляет 30-40 лет.

"Услуга настолько быстра, что почти незаметна, чтобы подать заявление нужно всего несколько секунд. Супернагрузку, кстати, выдержали, Дія работает стабильно", - подчеркнул Федоров.

Деньги на ветер

Народный депутат Ярослав Железняк посчитал, что если ваша зарплата составляет хотя бы 9500 грн, то за три месяца зимы из-за повышения налогов государство заберет у вас те же 1000 грн назад.

А если среднее по стране (22,5 тыс грн) то государство налогами за зиму займет почти в 2,5 раза больше.

"А вдруг ваша зарплата 28,5 тыс., то вообще 1000 грн из-за повышения военного сбора за месяц заберут", — подчеркнул Железняк.

Он добавил, что за день на "популизм" потратили:

  • все деньги, которые были выделены в год на разминирование;
  • почти столько, сколько планировали собрать с ФЛП по повышению налогов;
  • сколько все заплатят через неделю декабря после повышения налогов.

Железняк также напомнил, что денег в бюджете на эту программу всего на 10 млн человек.

Отметим, часть средств, предусмотренных на развитие бизнеса и разминирования, будет направлена на поддержку граждан в зимний период.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали "тысячей от Зеленского" собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько