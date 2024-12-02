"Тисяча від Зеленського": скільки українців скористалися програмою у перший же день

За перший день роботи "Зимової єПідтримки" українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них - на виплату дітям.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "єПідтримка" працює для кожного й кожної в Україні – і для дорослих, і для дітей.

На думку президента, кількість поданих заявок свідчить про своєчасність програми.

Зеленський нагадав, що кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Також є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди.

Кошти можна отримати впродовж 3 місяців – до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.

Абсолютний рекорд для цифрових сервісів

Як повідомив міністр цифрової інформації Іван Федоров, 2 500 000+ заяв про "Зимову єПідтримку" було подано за добу.

"Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - наголосив міністр.

Він навів останні цифри. Так, на дітей подали 551 000+ заяв. 64 % користувачів жінки, 36 % — чоловіки, а середній вік становить 30–40 років.

"Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно", - підкреслив Федоров.

Гроші на вітер

Народний депутат Ярослав Железняк порахував, що якщо ваша зарплата становить хоча б 9500 грн, то за три місяці зими через підвищення податків держава забере у вас ті ж самі 1000 грн назад.

А якщо середня по країні (22,5 тис грн) то держава податками за зиму забере майже в 2,5 раза більше.

"А раптом ваша зарплата 28,5 тис, то взагалі 1000 грн через підвищення військового збору за місяць заберуть", - наголосив Железняк.

Він додав, що за день на "популізм" витратили:

всі гроші які були виділені на рік на розмінування;

майже стільки скільки планували зібрати з ФОПів з підвищення податків;

скільки всі заплатять за тиждень грудня після підвищення податків.

Железняк також нагадав, що грошей у бюджеті на цю програму лише на 10 млн людей.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку громадян у зимовий період.

Нагадаємо, петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.