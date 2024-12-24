Банківське кредитування у 2025 році: головні тренди

У 2025 році українському бізнесу слід очікувати на помірне зростання обсягів банківського кредитування.

Основні фактори для зростання:

Подальше відновлення корпоративного кредитування

Банки продовжать збільшувати обсяги кредитування бізнесу з фокусом на стратегічно-важливих галузях економіки України: енергетика, переробна промисловість, сільське господарство, критична інфраструктура тощо. Очікується розширення продуктових лінійок, цільових продуктів щодо пріоритетних сегментів та ефективних інвестиційних проєктів тощо.

Державні програми підтримки

Очікується подальша підтримка діючих програм та розширення інструментів для стимулювання кредитування економіки банками, зокрема шляхом надання державних гарантій, що відіграє значну роль з точки зору доступності фінансування, як для підприємств на територіях наближених до воєнних дій, так і в цілому по країні.

Збільшення обсягу кредитування за участі МФО

Значну роль у збільшенні об`ємів кредитування відіграватимуть програми з міжнародними фінансовими організаціями (EBRD, EIB, IFC тощо), що забезпечують можливість фінансування як обігового капіталу, так і довгострокового фінансування для реалізації інвестиційних проєктів із грантовою складовою та механізмами ризик-шерінгу.

Окрім фокусу на фінансуванні стратегічних галузей приватного сектора, пріоритетом буде подальше фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу.

Загалом банківська система має високу ліквідність. Додатковим фактором розвитку банківського кредитування мало б стати запровадження дієвих механізмів страхування від воєнних ризиків.