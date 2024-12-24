Банковское кредитование в 2025 году: главные тренды

В 2025 году украинскому бизнесу следует ожидать умеренного роста объемов банковского кредитования.

Основные факторы роста:

Дальнейшее возобновление корпоративного кредитования

Банки продолжат увеличивать объемы кредитования бизнеса с фокусом на стратегически важных отраслях экономики Украины: энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, критическая инфраструктура и т.д. Ожидается расширение продуктовых линеек, целевых продуктов приоритетных сегментов и эффективных инвестиционных проектов и т.д.

Государственные программы поддержки

Ожидается дальнейшая поддержка действующих программ и расширение инструментов для стимулирования кредитования экономики банками, в частности путем предоставления государственных гарантий, что играет значительную роль с точки зрения доступности финансирования, как для предприятий на приближенных территориях к военным действиям, так и в целом по стране.

Увеличение объема кредитования с участием МФО

Значительную роль в увеличении объемов кредитования будут играть программы с международными финансовыми организациями (EBRD, EIB, IFC и т.д.), обеспечивающие возможность финансирования как оборотного капитала, так и долгосрочного финансирования для реализации инвестиционных проектов с грантовой составляющей и механизмами риск-шеринга.

Помимо фокуса на финансировании стратегических отраслей частного сектора, приоритетом станет дальнейшее финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В целом банковская система обладает высокой ликвидностью. Дополнительным фактором развития банковского кредитования должно стать введение действенных механизмов страхования от военных рисков.