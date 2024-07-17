Чистая прибыль Укрэксимбанка за I полугодие составила 4,4 миллиарда гривен

Чистая прибыль июня в размере 188 млн грн позволила Укрэксимбанку завершить первое полугодие 2024 года с прибылью в 4,4 млрд грн, что почти равно прибыли банка к налогообложению за весь 2023 год, который составил 4,9 млрд гривен.

За 6 месяцев текущего года операционная прибыль увеличилась на 1,9 млрд. грн. до 3,3 млрд. грн. в соответствии с аналогичным периодом 2023 года.

По состоянию на 01 мая 2024 года АО «Укрэксимбанк»*:

• №1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (более 78,2 млрд грн);

• Лидер по объему средств клиентов – юридических лиц (более 155,4 млрд грн);

• Лидер по кредитному портфелю программ МФО (7 млрд грн).

* По данным наблюдательной статистики НБУ и систем управленческого учета банка

Напомним, ранее сообщалось, что за 9 месяцев работы Платформа Укрэксимбанка «Города для людей» помогла общинам и коммунальным предприятиям привлечь более 800 млн грн.