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Категорія
Банки
Дата публікації

Чистий прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав 4,4 мільярда гривень

Чистий прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав 4,4 мільярда гривень

Чистий прибуток червня у розмірі 188 млн грн дозволив Укрексімбанку завершити перше півріччя 2024 року з прибутком у 4,4 млрд грн, що майже дорівнює прибутку Банку до оподаткування за весь 2023 рік, який склав 4,9 млрд гривень. 

За 6 місяців поточного року операційний прибуток збільшився на 1,9 млрд грн до 3,3 млрд грн відповідно до аналогічного періоду 2023 року.

Станом на 01 травня 2024 року АТ «Укрексімбанк»*: 

• №1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (більше ніж 78,2 млрд грн); 

• Лідер за обсягом коштів клієнтів – юридичних осіб (більше ніж 155,4 млрд грн); 

• Лідер за кредитним портфелем програм МФО (7 млрд грн).

* За даними наглядової статистики НБУ та систем управлінського обліку банку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 9 місяців роботи Платформа Укрексімбанку «Міста для людей» допомогла громадам і комунальним підприємствам залучити більше ніж 800 млн грн.