В 2024 году темпы кредитования бизнеса были втрое ниже, чем население

В 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн.).

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на оперативные данные, опубликованные Нацбанком по динамике банковского кредитования по итогам декабря и 2024 года в целом.

Как возобновлялось кредитование в 2024 году

Гетманцев отмечает, что за прошлый год кредитование в целом возобновлялось, но его динамика в отдельных сегментах и валютах была неоднородной.

Кредиты в гривне выросли на 14,1% (+102,3 млрд грн), достигнув 828,7 млрд грн, тогда как кредиты в иностранной валюте сократились на 5,7% (-0,38 млрд долл.) до 6,28 млрд дол.

Темпы прироста гривневого кредитования в корпоративном секторе были в 2,5 раза ниже, чем в розничном. За 2024 год кредиты в гривне для предприятий выросли на 9,8% (50,6 млрд грн), тогда как для населения – на 24,5% (51,7 млрд грн). Учитывая сокращение валютного кредитования, темп прироста кредитного портфеля во всех валютах в корпоративном сегменте был почти втрое ниже, чем в розничном.

Ставки по новым гривневым кредитам бизнеса (без овердрафта) имели тенденцию к снижению. Средняя ставка за год снизилась с 19,3% в 2023 году до 15,8% в 2024 году. Однако на конец года, на фоне повышения инфляции и учетной ставки НБУ, ставка по новым гривневым кредитам бизнеса выросла с 14,4% до 14,7%. Ставки по розничным кредитам для населения оставались стабильными в течение года на уровне 34%.

Что способствовало возобновлению кредитования

Гетманцев отмечает, что прошлый год стал первым годом полноценного возобновления кредитования за последние три года.

Факторы, способствовавшие восстановлению:

Сохранение устойчивой работы банковской системы, надлежаще капитализированной, ликвидной и высокодоходной;

Продолжение экономического роста и рост реальных доходов граждан (который трансформируется в улучшение финансового состояния заемщиков, прежде всего в розничном сегменте);

️уменьшение кредитных ставок,

Поддержка за счет государственных программ (портфельные гарантии, "еселя", "5-7-9", хотя вклад последней сокращался).

О гривневом корпоративном кредитовании

Гетманцев акцентирует внимание, что темпы восстановления, прежде всего, гривневого корпоративного кредитования вялые и не достаточны для поддержки экономики во время войны.

К концу 2024 года корпоративные кредиты в гривне были лишь на 9,5% (+49,1 млрд грн) больше по сравнению с февралем 2022 года, в начале войны.

Общий кредитный портфель бизнеса и населения во всех валютах достиг 1,1 трлн. грн., что составляет около 14,5% ВВП (приблизительно 7,6 трлн. грн. по оценкам НБУ/МВФ).

Это меньше, чем в прошлом году (15,3% ВВП) и гораздо меньше, чем до войны (22,6% ВВП в 2020 году). Хотя до начала полномасштабной войны этот уровень также считался неоптимальным, учитывая низкий уровень развития других сегментов финансового рынка, заключает он.

Ранее сообщалось, что наибольшее влияние на прирост ВВП Украины в 2024 году оказали программы кредитования бизнеса "5-7-9%" (обеспечила дополнительные 0,422% ВВП), выдача грантов на переработку (0,037%) и программа развития индустриальных парков (0,021%) .