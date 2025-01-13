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В 2024 году темпы кредитования бизнеса были втрое ниже, чем население

Кредиты в гривне выросли на 14,1%.
Динамика в отдельных сегментах и валютах была неоднородна.

В 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн.).

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на оперативные данные, опубликованные Нацбанком по динамике банковского кредитования по итогам декабря и 2024 года в целом.

Как возобновлялось кредитование в 2024 году

Гетманцев отмечает, что за прошлый год кредитование в целом возобновлялось, но его динамика в отдельных сегментах и валютах была неоднородной.

  • Кредиты в гривне выросли на 14,1% (+102,3 млрд грн), достигнув 828,7 млрд грн, тогда как кредиты в иностранной валюте сократились на 5,7% (-0,38 млрд долл.) до 6,28 млрд дол.
  • Темпы прироста гривневого кредитования в корпоративном секторе были в 2,5 раза ниже, чем в розничном. За 2024 год кредиты в гривне для предприятий выросли на 9,8% (50,6 млрд грн), тогда как для населения – на 24,5% (51,7 млрд грн). Учитывая сокращение валютного кредитования, темп прироста кредитного портфеля во всех валютах в корпоративном сегменте был почти втрое ниже, чем в розничном.
  • Ставки по новым гривневым кредитам бизнеса (без овердрафта) имели тенденцию к снижению. Средняя ставка за год снизилась с 19,3% в 2023 году до 15,8% в 2024 году. Однако на конец года, на фоне повышения инфляции и учетной ставки НБУ, ставка по новым гривневым кредитам бизнеса выросла с 14,4% до 14,7%. Ставки по розничным кредитам для населения оставались стабильными в течение года на уровне 34%.

Что способствовало возобновлению кредитования

Гетманцев отмечает, что прошлый год стал первым годом полноценного возобновления кредитования за последние три года.

Факторы, способствовавшие восстановлению:

  • Сохранение устойчивой работы банковской системы, надлежаще капитализированной, ликвидной и высокодоходной;
  • Продолжение экономического роста и рост реальных доходов граждан (который трансформируется в улучшение финансового состояния заемщиков, прежде всего в розничном сегменте);
  • ️уменьшение кредитных ставок,
  • Поддержка за счет государственных программ (портфельные гарантии, "еселя", "5-7-9", хотя вклад последней сокращался).

О гривневом корпоративном кредитовании

Гетманцев акцентирует внимание, что темпы восстановления, прежде всего, гривневого корпоративного кредитования вялые и не достаточны для поддержки экономики во время войны.

К концу 2024 года корпоративные кредиты в гривне были лишь на 9,5% (+49,1 млрд грн) больше по сравнению с февралем 2022 года, в начале войны.

Общий кредитный портфель бизнеса и населения во всех валютах достиг 1,1 трлн. грн., что составляет около 14,5% ВВП (приблизительно 7,6 трлн. грн. по оценкам НБУ/МВФ).

Это меньше, чем в прошлом году (15,3% ВВП) и гораздо меньше, чем до войны (22,6% ВВП в 2020 году). Хотя до начала полномасштабной войны этот уровень также считался неоптимальным, учитывая низкий уровень развития других сегментов финансового рынка, заключает он.

Фото 2 — В 2024 году темпы кредитования бизнеса были втрое ниже, чем население

Ранее сообщалось, что наибольшее влияние на прирост ВВП Украины в 2024 году оказали программы кредитования бизнеса "5-7-9%" (обеспечила дополнительные 0,422% ВВП), выдача грантов на переработку (0,037%) и программа развития индустриальных парков (0,021%) .

Автор:
Ольга Опенько