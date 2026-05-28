Кредиторам РВС Банка увеличены выплаты до 18,9 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц увеличил сумму удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди АО "РВС Банк" до 18,9 млн. грн. Соответствующее решение исполнительная дирекция Фонда приняла 25 мая 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Речь идет об увеличении выплат на 7454,91 грн после внесения изменений в реестр акцептованных требований кредиторов банка.

После принятия решения общий размер частичного удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди составил 18 905 645,57 грн. Это составляет 10% от общей суммы требований седьмой очереди реестра кредиторов РВС Банка.

В Фонде гарантирования отметили, что выплаты кредиторам производятся в безналичной форме пропорционально сумме требований каждого кредитора. Денежные средства перечисляются на счета кредиторов банка.

В ФГВФЛ напомнили, что требования последующих очередей погашаются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди и по мере поступления средств от продажи активов ликвидируемого банка.

Заметим, в апреле 2026 года в банки, которые находятся в процессе ликвидации под управлением ФГВФЛ, поступило 131,9 млн грн. Наибольшую часть средств обеспечила продажа активов неплатежеспособных банков.