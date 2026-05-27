Фонд гарантирования получил более 130 млн грн в месяц: откуда поступили средства

В апреле 2026 года в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 131,9 млн. грн. Наибольшую часть средств обеспечила продажа активов неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

От реализации активов банки получили 97,9 млн. грн. Еще 22,4 млн грн поступило от погашения кредитов, 6,6 млн грн – от доходов по ценным бумагам, 2,3 млн грн – от аренды имущества и еще 2,7 млн грн – из других источников.

Наибольшие поступления на 1 мая зафиксировали в трех банках: Проминвестбанк — 65,7 млн грн, Коминвестбанк — 33,1 млн грн и МР БАНК — 17 млн грн.

В целом с начала 2026 года поступления в ликвидируемые фондом банки превысили 1,3 млрд грн.

В Фонде напомнили, что средства, полученные от управления и продаж активов неплатежеспособных банков, направляются на погашение требований кредиторов в порядке, определенном законодательством.

Добавим, в апреле 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых ФГВФЛ банков составила 125,5 млн грн. Основную часть этих средств — более 88,4 млн грн — получили компании и фирмы, являющиеся кредиторами 7-й очереди.