ФГВФЛ через суды взимает миллиарды из экс-владельцев 13 банков

В течение 6–10 апреля суды Украины рассматривают ряд исков Фонда гарантирования вкладов физических лиц к связанным лицам и бывшим собственникам 13 банков, находящихся в процессе ликвидации. Речь идет о делах в рамках уголовных производств в судах первой инстанции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

В частности, 6 апреля в Высшем антикоррупционном суде продолжилось рассмотрение дела №991/576/22 по иску ФГВФЛ к связанному лицу ПАО "Родовид Банк" о возмещении 800 млн грн.

9 апреля ВАКС также будет рассматривать еще одно дело, связанное с этим банком, — иск более чем на 18 млн грн (дело №991/847/24). По материалам ликвидации установлено, что вывод средств осуществлялся через фиктивные договоры аренды, ремонта и юридических услуг, а также кредитование неплатежеспособных заемщиков с заменой обеспечения на несуществующие активы.

7 апреля Хозяйственный суд Киева приступил к рассмотрению по сути иска Фонда к связанным лицам ПАО "Банк "Киевская Русь" по делу о возмещении убытков почти на 1,6 млрд грн.

9 апреля в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение дела в отношении связанных лиц ПАО КБ "Евробанк" с требованием возмещения 420 млн грн. При ликвидации банка были зафиксированы рисковые операции, в том числе заключение убыточных сделок с ценными бумагами.

В тот же день в Голосеевском районном суде Киева рассматривается иск ФГВФЛ к связанным лицам ПАО "Банк "Михайловский" на сумму 202,2 млн. грн.

По данным ликвидационной процедуры, в банке перед признанием неплатежеспособным происходили фиктивные операции с кредитным портфелем, продажа "мусорных" ценных бумаг и выдача необеспеченных кредитов фиктивным компаниям.

Заметим, в январе-феврале 2026 года банки под управлением Фонда гарантирования физических вкладов человек получили 163 млн грн. Эти средства привлечены от погашения кредитов, аренды имущества и реализации активов для последующей выплаты кредиторам