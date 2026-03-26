Банки в управлении ФГВФЛ привлекли 163 млн грн для расчетов с кредиторами: источники поступлений

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

В январе-феврале 2026 года банки под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц получили 163 млн. грн. Эти средства привлечены от погашения кредитов, аренды имущества и реализации активов для последующей выплаты кредиторам

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Источники поступлений

Общая сумма сформировалась за счет нескольких направлений деятельности. Наибольшую долю составили доходы по ценным бумагам – 43,4 млн грн и погашение клиентами задолженности по кредитам – 42,2 млн грн. Также 17,7 млн. грн. поступило от реализации активов на торгах, 2,5 млн. грн. получено от аренды имущества, а 57,2 млн. грн. поступило из других источников.

По состоянию на 1 марта 2026 года наибольшие суммы поступили в следующие учреждения:

  • АО "РВС Банк" привлекло 57,7 млн грн;
  • АО "МР Банк" получило 29,4 млн грн;
  • АО "Айбокс Банк" обеспечило поступление в размере 24,7 млн грн;
  • АО "Коминвестбанк" пополнило счета на 16,7 млн грн.

Куда устремляются деньги?

Все средства, вырученные от управления и продажи имущества банков, имеют четкое целевое назначение. Они употребляются для расчетов с кредиторами неплатежеспособных учреждений. Процесс выплат происходит в строгой очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". За весь прошлый 2025 год аналогичные поступления составили более 4,9 млрд. грн.

Напомним, с таном на февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.

Автор:
Татьяна Ковальчук