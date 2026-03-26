Банки в управлінні ФГВФО залучили 163 млн грн для розрахунків із кредиторами: джерела надходжень

У січні–лютому 2026 року банки під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримали 163 млн грн. Ці кошти залучені від погашення кредитів, оренди майна та реалізації активів для подальшої виплати кредиторам

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Джерела надходжень

Загальна сума сформувалася за рахунок декількох напрямів діяльності. Найбільшу частку склали доходи за цінними паперами — 43,4 млн грн та погашення клієнтами заборгованості за кредитами — 42,2 млн грн. Також 17,7 млн грн надійшло від реалізації активів на торгах, 2,5 млн грн отримано від оренди майна, а 57,2 млн грн надійшло з інших джерел.

Станом на 1 березня 2026 року найбільші суми надійшли до таких установ:

АТ "РВС Банк" залучив 57,7 млн грн;

АТ "МР Банк" отримав 29,4 млн грн;

АТ "Айбокс Банк" забезпечив надходження у розмірі 24,7 млн грн;

АТ "Комінвестбанк" поповнив рахунки на 16,7 млн грн.

Куди спрямовуються гроші?

Усі кошти, отримані від управління та продажу майна банків, мають чітке цільове призначення. Вони використовуються для розрахунків із кредиторами неплатоспроможних установ. Процес виплат відбувається у суворій черговості, яка визначена статтею 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". За весь минулий 2025 рік аналогічні надходження склали понад 4,9 млрд грн.

Нагадаємо, станом на лютий 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.