Фонд гарантування вкладів виплатив 1,8 млн грн гарантованого відшкодування у лютому

гривня
Фонд гарантування вкладів виплатив 1,8 млн грн

Станом на лютий 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФГВФО.

Загалом від початку роботи Фонду сума виплат склала 105,1 млрд грн, і відшкодування отримали понад 2 млн вкладників.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Фонд здійснює виплати виключно з власних ресурсів. На 28 лютого 2026 року кошти Фонду становили 54,3 млрд грн.

Фонд надає гарантоване відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються, відповідно до встановлених правил. Дані за окремими банками на 28 лютого 2026 року відображають, які установи були найбільш активними у процесі виплат.

Додамо, з 12 березня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший Інвестиційний Банк".

Автор:
Тетяна Гойденко