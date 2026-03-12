Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам Мотор-Банку та Першого Інвестиційного Банку

З 12 березня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший Інвестиційний Банк".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Виплати здійснюються за договорами банківських вкладів, строк дії яких сплив станом на кінець дня 19 лютого 2026 року, а також за договорами банківських рахунків. Рішення про початок виплат ухвалила 11 березня 2026 року виконавча дирекція Фонду.

Заступник директора-розпорядника Фонду Роман Козій зазначив, що Фонд традиційно починає виплати раніше за гранично відведений строк.

"Під час тимчасової адміністрації вкладникам АТ "Мотор-Банк" належить до виплати 18,5 млн грн, а вкладникам АТ "Перший Інвестиційний Банк" – 15,7 млн грн, – наголосив він і додав, що на кошти вкладників поширюється норма про 100% відшкодування, що означає повернення вкладів у повному обсязі разом з нарахованими відсотками станом на 19 лютого 2026 року.

Як отримати гарантоване відшкодування

Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні кошти. Відшкодування можна отримати:

через мобільний застосунок порталу "Дія" у п’яти банках-агентах Фонду;

дистанційно через онлайн-платформи цих банків;

безпосередньо у відділенні одного з 16 банків-агентів.

Перелік банків-агентів та детальна інформація про процедуру виплат розміщені на сайті Фонду гарантування.

Нагадаємо, тимчасову адміністрацію у Мотор-Банк та Перший Інвестиційний Банк введено з 20 лютого 2026 року на підставі рішень Правління НБУ про віднесення банків до категорії неплатоспроможних. Наразі Фонд проводить відкриті конкурси для залучення інвесторів чи приймаючих банків, зацікавлених у врегулюванні цих банків у спосіб, відмінний від ліквідації.

Ще у вересні 2024 року Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у ПІН Банк потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.