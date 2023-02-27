Вищий антикорсуд вирішив конфіскувати PINbank у росіянина Гінера

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 27 лютого задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції до російського громадянина, вирішивши стягнути в дохід держави його активи у вигляді 88,89% акцій українського банку, йдеться в повідомленні суду.

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В свою чергу, як уточнив в своєму Telegram-каналі голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія, йдеться про Перший інвестиційний банк (PINbank) та його власника - російського бізнесмена Євгенія Гінера, який також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва).

"Російські олігархи заплатять за злочини росії своїми активами. І це відбувається уже. Усе в рамках закону "Про санкції" та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість. Далі буде Ocean Plaza. Росіяни несуть і будуть нести відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все!" - написав він.

Зазначимо, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачало накладення 13 видів санкцій строком на десять років на 256 осіб, серед яких був і Гінер. Втім, застосування такого виду санкції як звернення активів в дохід держави, яке було передбачено в законі про санкції у травні 2022 року, потребує саме судового рішення за позовом Мін'юсту.

Нагадаємо, що декілька днів тому Державне бюро розслідувань провело обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі PINbank "для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій" в сумі понад 1,6 мільярда гривень.

За даними Національного банку, на початок 2023 року PINbank мав 1093,6 мільйона гривень активів та 828,1 мільйона гривень зобов'язань. Розмір капіталу фінустанови становив 265,5 мільйона гривень.